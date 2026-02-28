Прве слике и снимци из Техерана: Густ дим оковао центар главног града!

Извор:
Израелски министар одбране, Израел Кац, потврдио је јутрос да је Израел покренуо војну операцију против Ирана.
Он је прогласио посебно ванредно стање на територији цијеле земље. Широм израелских градова већ се оглашавају сирене за ваздушну опасност. Упућен је апел грађанима да се одмах склоне у склоништа.
Извори из Техерана извјештавају о снажним експлозијама које одјекују престоницом.
Према извјештајима иранских медија, три експлозије чуле су се у самом центру Техерана.
Агенција Фарс наводи да су примљени извјештаји о неколико пројектила који су погодили област "Република" у главном граду Ирана.
Интернетом се шире снимци са лица мјеста. Како се може видјети са снимака, густ дим се диже изнад Техерана.
Како се шири друштвеним мрежама, похођени су трг Тохид, као и центар града.
