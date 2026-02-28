Logo
Large banner

Прве слике и снимци из Техерана: Густ дим оковао центар главног града!

Извор:

Агенције

28.02.2026

08:01

Коментари:

0
Напад Израела на Техеран
Фото: Tanjug / AP /

Израелски министар одбране, Израел Кац, потврдио је јутрос да је Израел покренуо војну операцију против Ирана.

Он је прогласио посебно ванредно стање на територији цијеле земље. Широм израелских градова већ се оглашавају сирене за ваздушну опасност. Упућен је апел грађанима да се одмах склоне у склоништа.

Најновија вијест

Свијет

Израел напао Иран: У Техерану одјекују експлозије

Извори из Техерана извјештавају о снажним експлозијама које одјекују престоницом.

Према извјештајима иранских медија, три експлозије чуле су се у самом центру Техерана.

Агенција Фарс наводи да су примљени извјештаји о неколико пројектила који су погодили област "Република" у главном граду Ирана.

Интернетом се шире снимци са лица мјеста. Како се може видјети са снимака, густ дим се диже изнад Техерана.

Како се шири друштвеним мрежама, похођени су трг Тохид, као и центар града.

Подијели:

Тагови :

Иран

Израел Иран

Израел

Teheran

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Да ли креће сукоб? Кина позвала своје грађане да не путују у Иран

Свијет

Да ли креће сукоб? Кина позвала своје грађане да не путују у Иран

20 ч

0
Медији пишу: Иран одбацио све захтјеве САД-а

Свијет

Медији пишу: Иран одбацио све захтјеве САД-а

1 д

0
САД увеле нове санкције Ирану, укључујући појединце и бродове

Свијет

САД увеле нове санкције Ирану, укључујући појединце и бродове

2 д

0
Амерички предсједник Доналд Трамп се обратио Конгресу

Свијет

Иран, царине, Врховни суд: Шта је Трамп поручио у годишњем обраћању нацији

3 д

0

Више из рубрике

Камионџија из БиХ ухваћен са 20 килограма хероина

Свијет

Камионџија из БиХ ухваћен са 20 килограма хероина

2 ч

0
Израел Иран напад

Свијет

Израел напао Иран: У Техерану одјекују експлозије

2 ч

0
Због креме за руке доживјела праву драму на аеродрому

Свијет

Због креме за руке доживјела праву драму на аеродрому

2 ч

0
Евро паре новац

Свијет

Добио папрену казну: Држављанин БиХ варао са социјалном помоћи у Аустрији

10 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

56

Петковић: БиХ - једина земља која слави почетак рата

09

55

Најљепше вијести у Српској

09

51

У саобраћајци погинуо младић (19) из Козарске Дубице

09

49

Ово је осумњичени за убиство Живка Бакића: Прво му пуцао у ноге, па га ''овјерио'' у главу

09

43

Оласио се Нетанјаху након напада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner