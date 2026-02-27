Медији пишу: Иран одбацио све захтјеве САД-а

Извор:
Иран је током преговора у Женеви одбацио све захтјеве Сједињених Држава, пише "Волстрит џурнал", позивајући се на неименоване иранске државне медије и анонимне изворе.
Према писању листа, Иран је одбацио идеју о предаји својих залиха уранијума страној земљи.
Како је наведено, трећи круг преговора САД и Ирана о иранском нуклеарном програму у Женеви завршен без закључивања споразума, јер су стране и даље далеко од постизања консензуса о кључним питањима.
Техеран се успротивио и приједлозима за обуставу обогаћивања, уништење својих нуклеарних постројења и увођење неодређених ограничења на развој свог нуклеарног програма.
Међутим, ирански министар спољних послова Абас Арагчи рекао је послије преговора да су делегације двије државе постигле озбиљан напредак и започеле детаљне дискусије о елементима будућег споразума о иранском нуклеарном програму.
