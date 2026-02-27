Зеленски саопштио када ће бити сљедећи мировни преговори

Извор:
Сљедећи круг мировних преговора о окончању сукоба у Украјини биће одржани у Абу Дабију почетком марта, изјавио је шеф кијевског режима Владимир Зеленски у синоћном видео-обраћању.
"Данас сам више пута разговарао са (секретаром Савјета за националну безбједност и одбрану Украјине) Рустемом Умеровим, (чланом преговарачког тима Украјине) Давидом Арахамиом и представницима предсједника Сједињених Америчких Држава Стивом Виткофом и Џаредом Кушнером, након њихових данашњих састанака'', рекао је синоћ Зеленски, преноси Укринформ.
Он је истакао да сада постоји већа спремност за сљедећи трилатерални формат.
"Највјероватније ће сљедећи састанак бити у Емиратима, у Абу Дабију, почетком марта. Циљ је да се финализује све што је постигнуто ради стварних гаранција безбједности и припреми састанак на нивоу лидера", нагласио је Зеленски.
Зеленски је казао да управо састанци лидера могу да донесу кључне одлуке, посебно у случају Русије и њеног, како је навео, "персонализованог режима".
"Рат мора да буде окончан, то је став Украјине и свих наших партнера", истакао је он.
Зеленски је додао да тренутно не постоји спремност Русије за мир нити било какви знаци да предсједник Русије Владимир Путин зауставља ратне операције.
У том контексту, како је навео, САД и Европска унија воде разговоре о форматима притиска на Русију.
