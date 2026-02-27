Logo
Зеленски саопштио када ће бити сљедећи мировни преговори

Зеленски саопштио када ће бити сљедећи мировни преговори
Фото: Tanjug / AP / Michael Probst

Сљедећи круг мировних преговора о окончању сукоба у Украјини биће одржани у Абу Дабију почетком марта, изјавио је шеф кијевског режима Владимир Зеленски у синоћном видео-обраћању.

"Данас сам више пута разговарао са (секретаром Савјета за националну безбједност и одбрану Украјине) Рустемом Умеровим, (чланом преговарачког тима Украјине) Давидом Арахамиом и представницима предсједника Сједињених Америчких Држава Стивом Виткофом и Џаредом Кушнером, након њихових данашњих састанака'', рекао је синоћ Зеленски, преноси Укринформ.

Он је истакао да сада постоји већа спремност за сљедећи трилатерални формат.

"Највјероватније ће сљедећи састанак бити у Емиратима, у Абу Дабију, почетком марта. Циљ је да се финализује све што је постигнуто ради стварних гаранција безбједности и припреми састанак на нивоу лидера", нагласио је Зеленски.

Зеленски је казао да управо састанци лидера могу да донесу кључне одлуке, посебно у случају Русије и њеног, како је навео, "персонализованог режима".

"Рат мора да буде окончан, то је став Украјине и свих наших партнера", истакао је он.

Зеленски је додао да тренутно не постоји спремност Русије за мир нити било какви знаци да предсједник Русије Владимир Путин зауставља ратне операције.

У том контексту, како је навео, САД и Европска унија воде разговоре о форматима притиска на Русију.

