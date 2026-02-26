По чијем наређењу Кијев блокира "Дружбу"? "Спремни смо да предузме друге мјере"

Извор:
Агенције
26.02.2026
08:51
Коментари:0
Словачка је спремна да предузме друге мјере против Украјине јер Кијев не дозвољава улазак руске нафте преко нафтовода "Дружба", изјавио је премијер Роберт Фицо.
"Влада је спремна на друге узвратне мјере ако видимо да украјински предсједник није заинтересован да нам обезбиједи оно на шта имамо право, оно што смо купили", рекао је Фицо.
Он није желио да открије које су то конкретне мјере које ће Словачка предузети.
"Украјина је потпуно корумпирана земља, као што видите, мислим да то могу отворено да кажем. Земља која се се непоштовањем односи према чланицама ЕУ, а ипак очекује да једноставно подигнемо руку у знак подршке њеном чланству у Унији", истакао је Фицо.
Словачка је 23. фебруара обуставила хитну помоћ Украјини у снабдијевању електричном енергијом, јер испоруке нафте преко нафтовода "Дружба" нису обновљене.
Украјина је блокирала нафтовод "Дружба" по наређењу Европске комисије која жели да мађарски премијер Виктор Орбан изгуби изборе, рекао је бивши украјински премијер Николај Азаров.
Азаров је навео да није била одлука самог Кијева да стопира испоруке, већ Европска комисија користи кијевски режим у покушају да створи проблеме са снабдијевањем нафтом за Мађарску, изазове несташице, незадовољство.
"Татарстан је објавио да су сви радови на поправкама нафтовода завршени и да су спремни да почну са пумпањем нафте. Тешко је рећи за шта ће се кијевски режим сада држати, па сачекајмо и видјећемо", рекао је Азаров за ТАСС.
Упркос ставу Европске уније, Мађарска и Словачка су одлучиле да не одустану од руских извора енергије.
Међутим, Украјина је блокирала нафтовод "Дружба" који се користи за снабдијевање ових земаља нафтом.
Свијет
13 ч0
Свијет
1 седм1
Свијет
12 ч0
Свијет
3 седм0
Свијет
55 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
09
25
09
21
09
10
08
58
08
51
Тренутно на програму