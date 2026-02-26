Logo
Large banner

По чијем наређењу Кијев блокира "Дружбу"? "Спремни смо да предузме друге мјере"

Извор:

Агенције

26.02.2026

08:51

Коментари:

0
По чијем наређењу Кијев блокира "Дружбу"? "Спремни смо да предузме друге мјере"
Фото: Tanjug / AP / Sven Kaestner

Словачка је спремна да предузме друге мјере против Украјине јер Кијев не дозвољава улазак руске нафте преко нафтовода "Дружба", изјавио је премијер Роберт Фицо.

"Влада је спремна на друге узвратне мјере ако видимо да украјински предсједник није заинтересован да нам обезбиједи оно на шта имамо право, оно што смо купили", рекао је Фицо.

Он није желио да открије које су то конкретне мјере које ће Словачка предузети.

"Украјина је потпуно корумпирана земља, као што видите, мислим да то могу отворено да кажем. Земља која се се непоштовањем односи према чланицама ЕУ, а ипак очекује да једноставно подигнемо руку у знак подршке њеном чланству у Унији", истакао је Фицо.

Словачка је 23. фебруара обуставила хитну помоћ Украјини у снабдијевању електричном енергијом, јер испоруке нафте преко нафтовода "Дружба" нису обновљене.

КИЈЕВ БЛОКИРА "ДРУЖБУ" ПО НАРЕЂЕЊУ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ

Украјина је блокирала нафтовод "Дружба" по наређењу Европске комисије која жели да мађарски премијер Виктор Орбан изгуби изборе, рекао је бивши украјински премијер Николај Азаров.

Азаров је навео да није била одлука самог Кијева да стопира испоруке, већ Европска комисија користи кијевски режим у покушају да створи проблеме са снабдијевањем нафтом за Мађарску, изазове несташице, незадовољство.

"Татарстан је објавио да су сви радови на поправкама нафтовода завршени и да су спремни да почну са пумпањем нафте. Тешко је рећи за шта ће се кијевски режим сада држати, па сачекајмо и видјећемо", рекао је Азаров за ТАСС.

Упркос ставу Европске уније, Мађарска и Словачка су одлучиле да не одустану од руских извора енергије.

Међутим, Украјина је блокирала нафтовод "Дружба" који се користи за снабдијевање ових земаља нафтом.

Подијели:

Тагови :

Украјина

Брисел

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Фицо: Испорука нафте најраније у марту

Свијет

Фицо: Испорука нафте најраније у марту

13 ч

0
Виктор Орбан и Роберт Фицо

Свијет

Орбан и Фицо се осветили Зеленском због блокаде "Дружбе"

1 седм

1
Сијарто: Они који су дигли у ваздух сјеверни ток сада блокирају нафтовод Дружба

Свијет

Сијарто: Они који су дигли у ваздух сјеверни ток сада блокирају нафтовод Дружба

12 ч

0
Бил Гејтс жали због дружења са Епстајном: Џефри је написао мејл сам себи

Свијет

Бил Гејтс жали због дружења са Епстајном: Џефри је написао мејл сам себи

3 седм

0

Више из рубрике

Откривено ко су дјевојке на фотографији са Стивеном Хокингом из Епстинових досијеа

Свијет

Откривено ко су дјевојке на фотографији са Стивеном Хокингом из Епстинових досијеа

55 мин

0
Хилари и Бил Клинтон-26022026

Свијет

Овако се Клинтовони припремају за свједочење у случају Епстин

1 ч

0
Заказана трећа рунда разговора, Виткоф стигао у Женеву

Свијет

Заказана трећа рунда разговора, Виткоф стигао у Женеву

1 ч

0
beba

Свијет

Очух осуђен на доживотни затвор: Тресао петомјесечну бебу, дјечак преминуо од задобијених повреда

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

25

"Вријеме је" опроштај Вавринке

09

21

Данас је велики светац, вјерује се да лоза коју је посадио има посебну моћ

09

10

Које су предности "тамног туширања" за побољшање вашег сна

08

58

Пентагон смијенио вицеадмирала Фреда Качера?

08

51

По чијем наређењу Кијев блокира "Дружбу"? "Спремни смо да предузме друге мјере"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner