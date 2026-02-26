Откривено ко су дјевојке на фотографији са Стивеном Хокингом из Епстинових досијеа

Извор:
Танјуг
26.02.2026
08:31
Жене на фотографији са научником Стивеном Хокингом, из докумената које је објавило Министарство правде Сједињених Америчких Држава о осуђеном сексуалном преступнику Џефрију Епстину, радиле су као његове његоватељице, објавио је Сан.
Те слике приказују Хокинга како лежи на лежаљци држећи црвено пиће.
Иако слике немају контекст о времену и мјесту настанка, портпарол Хокингове заоставштине потврдио је да су те жене биле "дугорочне његоватељице из Велике Британије".
Он је рекао да је било каква инсинуација о неприкладном понашању Хокинга "погрешна и крајње нереална".
Фотографије су наводно снимљене 2006. године на карипском острву Сент Томас, гдје је Хокинг говорио о квантној космологији.
Хокинг је био међу научницима који су учествовали у догађају који је финансирао Епстин.
Овако се Клинтовони припремају за свједочење у случају Епстин
Није јасно због чега су ове слике укључене у Епстинове досијее, али Хокинг је виђен на Епстиновом острву, гдје је, према извјештајима, организован обилазак морског дна подводним бродом прилагођеним за Хокингово стање.
Такође, у Епстиновим документима се помињу оптужбе о Хокингу које сугеришу на његову повезаност са малољетничким сексуалним скандалима.
У једном од имејлова, Епстин је наводно сугерисао везу између Хокинга и Вирџиније Ђуфри, која је тужила Ендруа Маунтбатена-Виндзора за сексуално злостављање.
Други извјештаји из досијеа помињу да су Хокинг и Епстин 2011. године посјетили "искључиво мушки" клуб, али ниједна од ових оптужби није званично потврђена.
Хокинг је преминуо 2018. године, а током свог живота био је зависан од 24-часовне медицинске његе због болести моторних неурона.
