Откривено ко су дјевојке на фотографији са Стивеном Хокингом из Епстинових досијеа

Извор:

Танјуг

26.02.2026

08:31

Откривено ко су дјевојке на фотографији са Стивеном Хокингом из Епстинових досијеа

Жене на фотографији са научником Стивеном Хокингом, из докумената које је објавило Министарство правде Сједињених Америчких Држава о осуђеном сексуалном преступнику Џефрију Епстину, радиле су као његове његоватељице, објавио је Сан.

Те слике приказују Хокинга како лежи на лежаљци држећи црвено пиће.

Иако слике немају контекст о времену и мјесту настанка, портпарол Хокингове заоставштине потврдио је да су те жене биле "дугорочне његоватељице из Велике Британије".

Он је рекао да је било каква инсинуација о неприкладном понашању Хокинга "погрешна и крајње нереална".

Фотографије су наводно снимљене 2006. године на карипском острву Сент Томас, гдје је Хокинг говорио о квантној космологији.

Хокинг је био међу научницима који су учествовали у догађају који је финансирао Епстин.

Хилари и Бил Клинтон- 26022026

Свијет

Овако се Клинтовони припремају за свједочење у случају Епстин

Није јасно због чега су ове слике укључене у Епстинове досијее, али Хокинг је виђен на Епстиновом острву, гдје је, према извјештајима, организован обилазак морског дна подводним бродом прилагођеним за Хокингово стање.

Такође, у Епстиновим документима се помињу оптужбе о Хокингу које сугеришу на његову повезаност са малољетничким сексуалним скандалима.

У једном од имејлова, Епстин је наводно сугерисао везу између Хокинга и Вирџиније Ђуфри, која је тужила Ендруа Маунтбатена-Виндзора за сексуално злостављање.

Други извјештаји из досијеа помињу да су Хокинг и Епстин 2011. године посјетили "искључиво мушки" клуб, али ниједна од ових оптужби није званично потврђена.

Хокинг је преминуо 2018. године, а током свог живота био је зависан од 24-часовне медицинске његе због болести моторних неурона.

