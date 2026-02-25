Logo
Large banner

Британска влада ће објавити повјерљива документа бившег принца

25.02.2026

08:03

Коментари:

0
Принц Ендру
Фото: Таnjug/AP Photo/Petr David Josek, File

Британска влада ће објавити поверљива документа о именовању бившег принца Ендруа за трговинског изасланика, што је резултат жестоке парламентарне дебате и притиска законодаваца.

Захтиjев за објављивање докумената одобрен је у уторак након што је Ендру Маунтбатен-Виндзор ухапшен под оптужбом да је дијелио владине извјештаје са Џефријем Епштајном док је био на функцији, извјештава Евроњуз .

Током јучерашње дебате, посланици су позвали на већу одговорност краљевске породице, тврдећи да је краљев брат ставио своје пријатељство са Џефријем Епштајном испред своје дужности према земљи. Влада премијера Кира Стармера подржала је приједлог, осигуравајући његово усвајање.

„Искрено, то је најмање што дугујемо жртвама ужасног злостављања које су починили Џефри Епштајн и други. Злостављања која је омогућила, помогла и подстицала веома широка група арогантних, привилегованих и често богатих појединаца у овој земљи и другде“, рекао је министар трговине Крис Брајант у име владе.

„Мрља на нашој земљи“

Маунтбатен-Виндзор, коме су прошле године одузете краљевске титуле, налази се под полицијском истрагом због сумње да је дијелио осјетљива документа са Епштајном током свог мандата као изасланик. Бивши принц је ухапшен прошле недјеље због сумње на злоупотребу положаја, а његов брат, краљ Чарлс III, рекао је да „закон мора да иде својим током“.

Принц Ендру

Свијет

Ендру ће бити уклоњен из реда насљеђивања? Огласиле се Аустралија и Нови Зеланд

Лидер либералних демократа Ед Дејви рекао је да су Ендруове везе са Епштајном, као и везе Питера Манделсона, који је пуштен уз кауцију у раним јутарњим сатима у уторак, „мрља на нашој земљи“. „Морамо да почнемо да уклањамо ту мрљу дезинфекционим средством транспарентности“, додао је.

Либерални демократи су користили ријетко коришћени парламентарни механизам како би приморали министре да објаве документа која датирају 26 година уназад, из времена када је лабуристички премијер Тони Блер био премијер.

Брајант је описао Маунтбатен-Виндзора као некога ко је у сталној „трци за сопственим богаћењем“ - „грубог, арогантног и привилегованог човјека који није могао да разликује јавни интерес, коме је наводно служио, од свог приватног интереса“.

Објављивање докумената

Иако је влада пристала да објави документа, Брајант је најавио да би објављивање неких од њих могло бити одложено док полиција не заврши истрагу.

Притисак за објављивање докумената о Ендруу долази у тренутку када се влада припрема да почетком марта објави први сет докумената везаних за именовање лорда Манделсона за амбасадора Велике Британије у Вашингтону 2024. године.

Подијели:

Тагови :

краљевска породица

Џефри Епстин

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Принц Ендру

Свијет

Захарова o вези Ендруа са Епстином: У Британији влада "циркус наказа"

1 д

0
Принц Ендру-Лувр

Свијет

Фотографија са хапшења бившег принца Ендруа осванула у Лувру

1 д

0
Принц Ендру

Свијет

Познато на шта је бивши принц највише трошио : "Као да не троше властити новац"

2 д

0
Сара Фергусон

Свијет

Гдје се "крије" бивша војвоткиња Сара Фергусон након скандала са Епстином?

2 д

0

Више из рубрике

Пао турски Ф-16, погинуо пилот

Свијет

Пао турски Ф-16, погинуо пилот

4 ч

0
Џефри Епстајн

Свијет

Откривена тајна складишта у којима је Епстин чувао документа?

4 ч

0
Амерички предсједник Доналд Трамп се обратио Конгресу

Свијет

Иран, царине, Врховни суд: Шта је Трамп поручио у годишњем обраћању нацији

4 ч

0
Полиција аутомобил Италија

Свијет

Жена из БиХ пронађена мртва у Риму

12 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

17

Ово су главни разлози одласка у инвалидску пензију

11

07

Бањалучки СНСД оштро одговорио Станивуковићу: То показује како доживљава институције Српске

11

02

Бојић: Лакташи - лидер у БиХ по улагањима

11

00

Додик о намјерама Шмита: "Ријеч је о једној организованој криминалној групи на нивоу БиХ"

10

51

Откривен ген који смањује жељу за цигаретама

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner