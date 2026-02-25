Британска влада ће објавити повјерљива документа бившег принца

25.02.2026
Британска влада ће објавити поверљива документа о именовању бившег принца Ендруа за трговинског изасланика, што је резултат жестоке парламентарне дебате и притиска законодаваца.
Захтиjев за објављивање докумената одобрен је у уторак након што је Ендру Маунтбатен-Виндзор ухапшен под оптужбом да је дијелио владине извјештаје са Џефријем Епштајном док је био на функцији, извјештава Евроњуз .
Током јучерашње дебате, посланици су позвали на већу одговорност краљевске породице, тврдећи да је краљев брат ставио своје пријатељство са Џефријем Епштајном испред своје дужности према земљи. Влада премијера Кира Стармера подржала је приједлог, осигуравајући његово усвајање.
„Искрено, то је најмање што дугујемо жртвама ужасног злостављања које су починили Џефри Епштајн и други. Злостављања која је омогућила, помогла и подстицала веома широка група арогантних, привилегованих и често богатих појединаца у овој земљи и другде“, рекао је министар трговине Крис Брајант у име владе.
Маунтбатен-Виндзор, коме су прошле године одузете краљевске титуле, налази се под полицијском истрагом због сумње да је дијелио осјетљива документа са Епштајном током свог мандата као изасланик. Бивши принц је ухапшен прошле недјеље због сумње на злоупотребу положаја, а његов брат, краљ Чарлс III, рекао је да „закон мора да иде својим током“.
Лидер либералних демократа Ед Дејви рекао је да су Ендруове везе са Епштајном, као и везе Питера Манделсона, који је пуштен уз кауцију у раним јутарњим сатима у уторак, „мрља на нашој земљи“. „Морамо да почнемо да уклањамо ту мрљу дезинфекционим средством транспарентности“, додао је.
Либерални демократи су користили ријетко коришћени парламентарни механизам како би приморали министре да објаве документа која датирају 26 година уназад, из времена када је лабуристички премијер Тони Блер био премијер.
Брајант је описао Маунтбатен-Виндзора као некога ко је у сталној „трци за сопственим богаћењем“ - „грубог, арогантног и привилегованог човјека који није могао да разликује јавни интерес, коме је наводно служио, од свог приватног интереса“.
Иако је влада пристала да објави документа, Брајант је најавио да би објављивање неких од њих могло бити одложено док полиција не заврши истрагу.
Притисак за објављивање докумената о Ендруу долази у тренутку када се влада припрема да почетком марта објави први сет докумената везаних за именовање лорда Манделсона за амбасадора Велике Британије у Вашингтону 2024. године.
