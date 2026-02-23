Logo
Large banner

Познато на шта је бивши принц највише трошио : "Као да не троше властити новац"

23.02.2026

09:18

Коментари:

0
Принц Ендру
Фото: Таnjug/AP Photo/Michel Euler, Pool, File

Ендру Маунтбатен-Виндзор је наплаћивао масаже и имао прекомерне путне трошкове на рачун пореских обвезника док је био британски трговински изасланик, тврде пензионисани државни службеници.

Ендру је путовао светом као британски трговински изасланик између 2001. и 2011. године, али је његова улога престала због веза са осуђеним педофилом Џефријем Епштајном, извјештава ББЦ .

Спорни трошкови масаже

Један бивши државни службеник, који је радио за Министарство трговине Велике Британије почетком 2000-их, био је толико против Ендруовог захтијева за „услуге масаже“ да је одбио да то плати, али тврди да су га претпостављени натјерали на то. „Мислио сам да је то погрешно. Рекао сам да не би требало да плаћамо, али на крају смо ипак платили“, рекао је за Би-Би-Си, мислећи на захтијев који је услиједио након Ендруове посјете Блиском истоку.

Каже да жали што је Ендруу било дозвољено да пребаци трошкове масаже јер је то можда била прилика да провјери своје понашање. „Не могу рећи да би га то зауставило, али требало је јасно да ставимо до знања да нешто није у реду“, додаје пензионисани официр.

Сара Фергусон

Свијет

Гдје се "крије" бивша војвоткиња Сара Фергусон након скандала са Епстином?

Његову тврдњу поткрепљује још један извор, бивши високи званичник Вајтхола који је надгледао финансије одјељења. Он је видео сличне трошкове за Ендруова путовања и каже да „апсолутно нема сумње“ да су они стварни.

Обојица бивших државних службеника говорили су под условом анонимности, али су одвојено разговарали са Би-Би-Сијем. Би-Би-Си није видио доказе о оптужбама за масирање старије од 20 година, али постоји документација која потврђује да су узбуњивачи у то време били на позицијама са којих су могли имати увид у такве информације. У Ендруовом понашању није било наговештено ништа незаконито.

Расипање и недостатак контроле

Бивши високи званичник Вајтхола рекао је да је шокиран размјерама Ендруове екстраваганције као изасланика, укључујући оно што је сматрао прекомерним трошковима летова и неразумним бројем хотелских соба и трошкова за његову пратњу. „Нисам могао да вјерујем, као да није у питању прави новац, као да нису трошили свој новац“, рекао је високи званичник.

Принц Ендру

Свијет

Испливале нове језиве слике бившег принца: На њима је и дијете

Додао је да је, упркос његовој одговорности за финансије, постојала слаба контрола над трошењем и немарно вођење евиденције. Тврди да су се трошкови губили у различитим буџетима, што их је отежавало праћење, и да се ријетко знало тачно ко је био у Ендруовој пратњи.

Он то приписује поштовању које су према принцу Ендруу показали веома високи државни службеници у то вријеме и њиховој невољности да му се супротставе. Провјере Ендруових путовања су аутоматски одобраване, сјећа се он, умјесто да је спроведена било каква стварна контрола.

Подијели:

Тагови :

princ Endru

новац

Краљ Чарлс III

краљевска породица

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

На помолу нови скандал који ће дотући краљевску породицу: Чарлс је знао све?

Свијет

На помолу нови скандал који ће дотући краљевску породицу: Чарлс је знао све?

1 д

2
Принц Ендру

Свијет

Ендру имао милионски договор са Епстином

2 д

0
Принц Ендру

Свијет

Језиво: Бивши британски принц Ендру осумњичен да је посматрао мучење дјевојчице!

2 д

0
Принц Ендру

Свијет

Испливале нове језиве слике бившег принца: На њима је и дијете

2 д

0

Више из рубрике

Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Зеленски мора да зна да нападом на Мађарску може само да изгуби

3 ч

0
Јак земљотрес погодио Кину

Свијет

Јак земљотрес погодио Кину

4 ч

0
Џефри Епстин

Свијет

Епстин платио приватне детективе да уклоне опрему из његове куће

4 ч

0
Мексико се претворио у ратну зону након убиства озлоглашеног Ел Менча, хаос широм земље

Свијет

Мексико се претворио у ратну зону након убиства озлоглашеног Ел Менча, хаос широм земље

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

51

Расписани избори у девет јединица локалне самоуправе у Србији

12

39

Тржишним инспекторкама предложен притвор, колега ”пао” на скијању

12

39

Мишић: Повећањем плата створени услови за унапређење предшколства

12

33

Захарова o вези Ендруа са Епстином: У Британији влада "циркус наказа"

12

30

Ко је био "Ел Менчо": Бивши полицајац који је створио најкрвавији нарко-картел на свијету

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner