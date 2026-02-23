Познато на шта је бивши принц највише трошио : "Као да не троше властити новац"

23.02.2026
Ендру Маунтбатен-Виндзор је наплаћивао масаже и имао прекомерне путне трошкове на рачун пореских обвезника док је био британски трговински изасланик, тврде пензионисани државни службеници.
Ендру је путовао светом као британски трговински изасланик између 2001. и 2011. године, али је његова улога престала због веза са осуђеним педофилом Џефријем Епштајном, извјештава ББЦ .
Један бивши државни службеник, који је радио за Министарство трговине Велике Британије почетком 2000-их, био је толико против Ендруовог захтијева за „услуге масаже“ да је одбио да то плати, али тврди да су га претпостављени натјерали на то. „Мислио сам да је то погрешно. Рекао сам да не би требало да плаћамо, али на крају смо ипак платили“, рекао је за Би-Би-Си, мислећи на захтијев који је услиједио након Ендруове посјете Блиском истоку.
Каже да жали што је Ендруу било дозвољено да пребаци трошкове масаже јер је то можда била прилика да провјери своје понашање. „Не могу рећи да би га то зауставило, али требало је јасно да ставимо до знања да нешто није у реду“, додаје пензионисани официр.
Његову тврдњу поткрепљује још један извор, бивши високи званичник Вајтхола који је надгледао финансије одјељења. Он је видео сличне трошкове за Ендруова путовања и каже да „апсолутно нема сумње“ да су они стварни.
Обојица бивших државних службеника говорили су под условом анонимности, али су одвојено разговарали са Би-Би-Сијем. Би-Би-Си није видио доказе о оптужбама за масирање старије од 20 година, али постоји документација која потврђује да су узбуњивачи у то време били на позицијама са којих су могли имати увид у такве информације. У Ендруовом понашању није било наговештено ништа незаконито.
Бивши високи званичник Вајтхола рекао је да је шокиран размјерама Ендруове екстраваганције као изасланика, укључујући оно што је сматрао прекомерним трошковима летова и неразумним бројем хотелских соба и трошкова за његову пратњу. „Нисам могао да вјерујем, као да није у питању прави новац, као да нису трошили свој новац“, рекао је високи званичник.
Додао је да је, упркос његовој одговорности за финансије, постојала слаба контрола над трошењем и немарно вођење евиденције. Тврди да су се трошкови губили у различитим буџетима, што их је отежавало праћење, и да се ријетко знало тачно ко је био у Ендруовој пратњи.
Он то приписује поштовању које су према принцу Ендруу показали веома високи државни службеници у то вријеме и њиховој невољности да му се супротставе. Провјере Ендруових путовања су аутоматски одобраване, сјећа се он, умјесто да је спроведена било каква стварна контрола.
