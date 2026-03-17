Радислав Јовичић правоснажно ослобођен оптужбе за несавјестан рад

Аутор:Огњен Матавуљ
17.03.2026
Радислав Јовичић, некадашњи министар унутрашњих послова Републике Српске, правоснажно је ослобођен оптужбе да је несавјесним радом оштетио МУП за 260.000 КМ.
Пресуду је донио Окружни суд у Бањалуци који је жалбу тужилаштва одбио као неосновану, те потврдио првостепену пресуду коју је након поновљеног суђења изрекао Основни суд у Бањалуци.
Осим Јовичића оптужбе је ослобођен Алеш Мајкић, директор фирме ”Оптел”, коме се на терет стављало кривично дјело изадавања чека и средства безготовинског плаћања без покрића.
Овај маратонски процес почео је 2017. године када је против Јовичића и Мајкића подигнута оптужница, а прво рочиште је одржано 2019. године. Поступак је три пута почињао испочетка због честих одгода, као и измјене судског вијећа. Прва пресуда је донесена у априлу 2023. када су обојица оптужених такође ослобођени оптужбе. Пресуда је потом укинута и поступак је враћен на ново суђење, да би оптужени поново били ослобођени оптужбе, што је сада правоснажно потврђено одлуком Окружног суда у Бањалуци.
Јовичићу се на терет стављало да је у име МУП-а РС са ”Оптелом” потписао уговор о набавци опреме за УКТ систем радио веза по коме је тој фирми авансно исплаћено 260.445 КМ, али опрема никада није испоручена.
Оптужницом Јовичићу се на терет стављало да је као министар унутрашњих послова, 23. септембра 2013. пропустио дужност надзора да се у Уговор унесе одредба која се односи на банкарску гаранцију, а ради обезбјеђења извршења уговорене обавезе (поврат аванса).
"Иако је знао да "Оптел" послује са губитком Јовичић је с њима закључио уговор на основу кога је МУП РС на рачун "Оптела" авансно платио 260.445 КМ, али опрема није испоручена чиме је за МУП наступила имовинска штета", наводило се у оптужници.
Након што опрема није испоручена другооптужени Мајкић је 2. септембра 2014. године као директор "Оптела" у својству дужника закључио споразум о вансудском поравнању са МУП РС као повјериоца кога је заступао Јовичић, а ради поврата уплаћеног аванса од 260.445 КМ плус затезна камата у износу од 42.149 КМ.
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
