Мексико се претворио у ратну зону након убиства озлоглашеног Ел Менча, хаос широм земље

Агенције

23.02.2026

07:35

Мексико се претворио у ратну зону након убиства озлоглашеног Ел Менча, хаос широм земље
Фото: Tanjug / AP / Armando Solis

Мексико је уронио у незапамћен хаос након што је војска у недјељу, 22. фебруара, убила вођу моћног картела Kartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Немесија Рубена Осегеру Сервантеса, у свијету подземља познатог као „Ел Менчо“.

Његова смрт представља тежак ударац за један од најмоћнијих мексичких нарко-картела, али је истовремено гурнула велике дијелове земље у насиље и блокаде.

Талас насиља као одговор

Као одговор на ликвидацију лидера, припадници картела покренули су снажан талас насиља широм земље.

Више од 250 саобраћајница у 20 мексичких савезних држава блокирано је запаљеним возилима. Власти у државама Jalisco, Michoacán и Guanajuato пријавиле су најмање 14 смртно страдалих, укључујући седам припадника Националне гарде.

Настава у школама отказана је у неколико држава.

Guadalajara, главни град државе Халиско и један од градова домаћина предстојећег Свјетског првенства, претворен је у „град духова“ у којем су затворене све продавнице, а грађанима се савјетује да не излазе из својих домова.

Хаос међу туристима

У популарном љетовалишту Puerto Vallarta облаци сивог дима надвили су се над хотелима, док су туристи остали заробљени без могућности транспорта до аеродрома.

Америчка амбасада издала је хитно упозорење својим држављанима у више мексичких држава да потраже сигурно склониште.

Детаљи војне операције

Према извјештајима мексичког Министарства одбране, акција хапшења одиграла се на западу земље. Припадници војске током операције нашли су се под снажном ватром. У размјени пуцњаве убијена су четири члана картела, док су три тешко рањена и касније подлегла повредама. Међу њима је био и сам Ел Менчо, који је, према првобитним извјештајима, преминуо током хеликоптерског транспорта у Мексико Ситију.

Заплијењена су оклопна возила и тешко наоружање, укључујући ракетне бацаче способне за обарање летјелица.

Операција је изведена уз обавјештајну подршку заједничке америчко-мексичке оперативне групе, усљед великог притиска администрације америчког предсједника Доналда Трампа да се мексичке власти одлучније обрачунају с картелима. Мексичка предсједница Клаудија Шеинбаум честитала је сигурносним снагама, али је позвала нацију да „остане информисана и смирена“, додајући да се у већем дијелу земље активности одвијају нормално.

Немесио Осегера Сервантес, бивши полицајац, био је један од најтраженијих бјегунаца на свијету. Америчка влада нудила је награду до 15 милиона долара за информације које би довеле до његовог хапшења.

Под његовим вођством, CJNG је еволуирао на невјероватан начин. Група је започела као удружење узгајивача авокада, а убрзо прерасла у империју одговорну за трећину дроге која улази у САД, преузевши примат од злогласног Kartel Sinaloa. Картел је постао познат по екстремној бруталности, али и коришћењу савремених технологија, попут дронова наоружаних експлозивом.

Ел Менчо је изградио приватну војску од преко 7.000 људи и успоставио трговину фентанилом, кокаином, хероином и метамфетамином на свим континентима осим Антарктика.

Иако убиство 59-годишњег Ел Менча представља историјски успјех за сигурносне снаге, амерички и мексички званичници упозоравају да хијерархија картела омогућава његов даљњи опстанак, те да тек остаје да се види колико ће овај ударац дугорочно утицати на проток дроге према Сједињеним Америчким Државама.

Мексико

Ел Менчо

Немеси Рубен Сервантес

