"Клупко афере Епстин одмотаће се на Балкану"

Какве везе има несуђени Трамп хотел на мјесту Генералштаба са осуђеним сексуалним преступником Џефријем Епстином, у емисији "Право на реч" са Маријом Кордић на телевизији РТ Балкан говодила је Сибел Едмондс, некадашњи преводилац ФБИ.
У другом дијелу интервјуа, Едмондс је споменула да је Епстин био у контакту са бизнисменом из Уједињених Арапских Емирата, Султан Ахмедом бин Сулајемом, о плановима да од острва Сазан у Албанији направи "франшизу" свог острва Мали Сент Џејмс на Карибима.
"Пројекат је требало да има сопствену луку и аеродром, аеродром у Валони. Дакле, све је било испланирано, али онда је (2019). године Епстин завршио у затвору. Почело је његово друго суђење, а онда је завршио у затвору и мртав", напоменула је Едмондс.
Потом су Албанија и Бин Сулајем то острво понудили Кушнеру, зету америчког предсједника Доналда Трампа. Едмондс тврди да је и том објекту, и овом у Београду чија је изградња спријечена, била намењена улога "стратешког хотела" попут Палате Чираган у Истанбулу.
У том хотелу, каже Едмондс, су тадашњем предсједнику Представничког дома америчког Конгреса, Денису Хастерту, подводили турске дечаке сваки пут кад би долазио. То су знали и Мосад и ЦИА и турска обавештајна служба, додаје она.
"У тим стратешким хотелима педофилија је дио услуге", каже Едмондс.
Када је она открила Хастертово злостављање дечака 2001, амерички Федерални истражни биро (ФБИ) јој је наредио да ћути. Афера је изашла на видјело тек 2013. године.
Један од највећих проблема у САД тренутно, каже Едмондс, је што узбуњивачи немају коме да предају доказе, јер је "Викиликс" у великој мјери ућуткан.
Вјерујте ми, има толико људи који желе да проговоре... зато што је овдје ријеч о малој дјеци, о силовању, у неким случајевима чак и убиствима дјеце, о трговини дјецом. Ти људи желе исправно да поступе, али немају коме да се обрате", рекла је.
Едмондс сматра да између Епстинове мреже и операције која се бавила вађењем и трговином људским органима у Турској постоје везе, али да одређене владе штите људе који су у то умјешани, из политичких разлога.
"Ја се трудим да увек нагласим да у нашем свијету има више Епстина", казала је.
Ако се случај Епстин икада у потпуности разоткрије, то ће бити везано са нечим са Балкана, навела је Едмондс.
"Зато што је то осиње гнездо које, ако се такне, ако се отвори, то ће стварно открити праве вође те мреже. И данас вјерујем да то мора да дође с Балкана, само одатле", рекла је.
Едмондс је радила као спољни сарадник и преводилац ФБИ послије терористичких напада на САД 11. септембра 2001, али је "протерана" из обавештајних кругова када је Конгресу и интерним ревизорима указала на чињеницу да су ЦИА и Стејт департмент "блиско сарађивали" са вођама терориста, Осамом бин Ладеном и Ајманом ел Завахиријем, а њихове присталице доводили на Балкан деведесетих.
