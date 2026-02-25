Минић: Обезбијеђена средства за споменик пјеснику Душку Трифуновићу

25.02.2026
13:19
Коментари:0
Средства за споменик Душку Трифуновићу су обезбијеђена, истакао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
- Министарство просвјете и културе Републике Српске је још прошле године одобрило 10.000 КМ, у оквиру пројекта децентрализације културе, општина Брод 11.000 КМ, а није изостала ни подршка локалних привредника - написао је Минић на друштвеној мрежи Инстаграм.
Он је додао да велики пјесник добија заслужено признање и трајно мјесто у културном животу Републике Српске.
Душко Трифуновић, српски књижевник, пјесник и телевизијски аутор, рођен је 13. септембар 1933. у Сијековцу код Брода.
Написао је двадесет књига поезије, четири романа и неколико драма. Оставио је дубок траг у књижевности и музици бивше Југославије, а његови стихови су опјевани су бројним пјесмама.
