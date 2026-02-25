Logo
Large banner

Минић: Обезбијеђена средства за споменик пјеснику Душку Трифуновићу

25.02.2026

13:19

Коментари:

0
Саво Минић
Фото: АТВ

Средства за споменик Душку Трифуновићу су обезбијеђена, истакао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

- Министарство просвјете и културе Републике Српске је још прошле године одобрило 10.000 КМ, у оквиру пројекта децентрализације културе, општина Брод 11.000 КМ, а није изостала ни подршка локалних привредника - написао је Минић на друштвеној мрежи Инстаграм.

Он је додао да велики пјесник добија заслужено признање и трајно мјесто у културном животу Републике Српске.

Душко Трифуновић, српски књижевник, пјесник и телевизијски аутор, рођен је 13. септембар 1933. у Сијековцу код Брода.

Написао је двадесет књига поезије, четири романа и неколико драма. Оставио је дубок траг у књижевности и музици бивше Југославије, а његови стихови су опјевани су бројним пјесмама.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Duško Trifunović

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Мирослав Бојић

Република Српска

Бојић: Лакташи - лидер у БиХ по улагањима

3 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Радиће се на бољем положају малих привредника

4 ч

9
Саво Минић

Република Српска

Минић: Наставићемо са подршком предузетницима

4 ч

0
министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић

Република Српска

Остојић за АТВ: Запослење дјеце бораца мора бити друштвена обавеза

17 ч

5

  • Најновије

  • Најчитаније

14

38

Швајцарска влада ће исплатити 56.000 долара за сваку жртву пожара у Кран-Монтани

14

37

'ПарлАТВмент': О руско-украјинском сукобу

14

35

Виткоф открио када би могла да буде сљедећа рунда преговора о Украјини

14

22

Теретни воз ударио ауто, има повријеђених

14

07

Реал на Бенфику без кључног играча?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner