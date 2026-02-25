Logo
Бојић: Лакташи - лидер у БиХ по улагањима

СРНА

25.02.2026

11:02

0
Мирослав Бојић
Фото: АТВ

Лакташи су право мјесто за одржавање Четврте међународне конференције занатства и предузетништва Републике Српске, будући да је у овом граду регистровано 1.080 привредних субјеката, а у привреду уложено око 500 милиона КМ, изјавио је градоначелник Мирослав Бојић

.Бојић је истакао да су Лакташи постали лидер у цијелој БиХ по домаћим и страним инвестицијама, те да је у свему томе била важна подршка власти Републике Српске.

На Четвртој међународној конференцији занатства и предузетништва Републике Српске која се одржва у Лакташима учествују гости из Холандије, Швајцарске, Њемачке, Аустрије, Србије, Хрватске, Сјеверне Македоније и Црне Горе.

Мирослав Бојић

Градови и општине

Бојић поручио Станивуковићу: Умјесто трамваја, боље размишљати о заобилазници

Предсједник Занатско-предузетничке коморе регије Бањалука Жана Арсић истакла је да постоји тенденција да овај скуп постане један од највећих у региону.

Арсићева је изјавила новинарима да је Међународна конференција занатства и предузетништва доведена на завидан ниво.

Лакташи

Miroslav Bojić

Република Српска

