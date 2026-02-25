Бојић: Лакташи - лидер у БиХ по улагањима

Извор:
Лакташи су право мјесто за одржавање Четврте међународне конференције занатства и предузетништва Републике Српске, будући да је у овом граду регистровано 1.080 привредних субјеката, а у привреду уложено око 500 милиона КМ, изјавио је градоначелник Мирослав Бојић
.Бојић је истакао да су Лакташи постали лидер у цијелој БиХ по домаћим и страним инвестицијама, те да је у свему томе била важна подршка власти Републике Српске.
На Четвртој међународној конференцији занатства и предузетништва Републике Српске која се одржва у Лакташима учествују гости из Холандије, Швајцарске, Њемачке, Аустрије, Србије, Хрватске, Сјеверне Македоније и Црне Горе.
Предсједник Занатско-предузетничке коморе регије Бањалука Жана Арсић истакла је да постоји тенденција да овај скуп постане један од највећих у региону.
Арсићева је изјавила новинарима да је Међународна конференција занатства и предузетништва доведена на завидан ниво.
