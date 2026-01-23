Logo
Бојић: Настављен "правни тероризам" који проводи Уставни суд БиХ без српских судија

АТВ

23.01.2026

Мирослав Бојић
"Правни тероризам" који проводи Уставни суд БиХ, без српских судија, настављен је и данас одлуком да се претходна Влада Републике Српске прогласи неуставном, рекао је Мирослав Бојић, градоначелник Лакташа и потпредсједник СНСД-а.

"Одлуку коју су данас донијеле "судије" из Њемачке, Швајцарске и Албаније, уз бошњачке представнике, није ништа друго до посљедњи трзај овог квази правног тијела. Оно што сви у Српској знамо, јесте да су све одлуке овог Суда против Републике и њених институција. Чак и да су у Суду српски представници, доводи се у питање да ли је уопште надлежан да расправља о актима предсједника Српске", рекао Бојић.

Народна скупштина Републике Српске-НСРС

Свијет

Испуњена жеља опозиције, оспорене одлуке Владе Републике Српске

Свима који иоле прате политику јасно је да је ово само испуњење снова сарајевске чаршије, те поштовање "наређења" појединих амбасада, поручује Бојић.

"Јасно је да на ову одлуку утичи амбасадори појединих земаља ЕУ. Како их више нико за ништа у свијету не пита, остаје им да покушају да проведу "силу" над институција Републике Српске. Ипак, и ту је њихов маневар сужен, те су још једном показали да су само нижеразредне бирократе", каже он.

Бојић истиче да оно дефинитивно неће ни на који начин пољуљати Српску и њене институције.

Уставни суд БиХ

Република Српска

Крњи Уставни суд БиХ претходни сазив Владе Српске прогласио неуставним

"Знамо како је уопште дошло до ове апсурдне ситуације. Њемачки туриста, уз Мајкла Марфија и европске амбасадоре и сарајевско тужилаштво, практично су урадили све што су могли да Српској узму легитимно и легално изабраног предсједника. Данас, када видимо ове јалове одлуке, јасно је да је Српска и даље корак испред њих", каже Бојић и додаје:

"Грађани Републике Српске неће ни на који начин осјетити посљедице ове политичке одлуке. Функционисање институција, као и све законске и уставне обавезе према грађанима, одвијаће се несметано".

Miroslav Bojić

Уставни суд БиХ

Влада Републике Српске

