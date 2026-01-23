Logo
Вулић: Одлуке Уставног суда БиХ немају ни правно ни уставно упориште

23.01.2026

16:44

Бивши сазив Владе Републике Српске био је легалан и та чињеница остаје непромијењена, а одлуке Уставног суда БиХ које то доводе у питање немају ни правно ни уставно упориште, изјавила је Срни шеф Клуба СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић.

"Џаба часне судијске тоге када су судије нечасне", рекла је Вулићева и додала да Уставни суд БиХ не дјелује у складу са законом и струком.

Она је истакла да овај суд дјелује као послушник дијела глобалистичких структура, а не као независна правосудна институција.

Срамно је, каже, што Уставни суд БиХ распакује Дејтонски мировни споразум и ради оно што му по Уставу и Дејтону никада није била надлежност, оцијенивши да такво поступање представља директан удар на уставни поредак.

"Порука нечасним несудијама је јасна - радите шта хоћете. Република Српска и њене институције су стабилне и вјечне и ниједна нелегитимна пресуда то не може промијенити", рекла је Вулићева.

Крњи Уставни суд БиХ без српских судија сматра да је претходни сазив Владе Републике Српске "неуставан".

На дводневној сједници крњи Уставни суд БиХ оцијенио је да су одлуке које је донијела претходна Влада Републике Српске од 2. септембра прошле године до 18. јануара ове "биле у супротности са члановима Устава БиХ".

Сања Вулић

Влада Републике Српске

Уставни суд БиХ

