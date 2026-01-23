Logo
Large banner

Селак: Уставни суд БиХ није надлежан – Република Српска има легалну и легитимну Владу

Извор:

АТВ

23.01.2026

16:43

Коментари:

1
Министар правде Горан Селак
Фото: Уступљена фотографија

Министар правде Републике Српске Горан Селак изјавио је да је најновија одлука Уставног суда БиХ, којом се доводи у питање уставност поступка додјеле мандата и избора Владе Републике Српске од 2. септембра прошле године, још један у низу покушаја да се политичким, а не уставноправним аргументима, утиче на уставни поредак Републике Српске.

Министар правде је истакао да је Република Српска поступала одговорно и у складу са својим уставним надлежностима.

„Република Српска је поступала одговорно и у складу са својим надлежностима. Управо зато смо, водећи рачуна о институционалној стабилности и правној сигурности, благовремено предузели све кораке како би се обезбиједило несметано функционисање власти“, нагласио је министар правде.

Селак је посебно указао на чињеницу да Уставни суд БиХ није надлежан да одлучује о овом правном питању, јер је ријеч о унутрашњем уставноправном поступку Републике Српске.

„Оваква правна ствар могла је, и једино је могла, бити предмет оцјене Уставног суда Републике Српске. Нажалост, Уставни суд БиХ је одавно напустио улогу чувара Устава и постао његов креатор, што је директно супротно Дејтонском мировном споразуму и Уставу Босне и Херцеговине“, истакао је Селак.

Министар правде је јасно поручио да сви покушаји изазивања институционалне кризе нису и неће успјети.

„Данас јасно поручујем да Република Српска има Владу која је легално изабрана, легитимна и потврђена од стране највишег законодавног тијела Републике Српске. Сви покушаји да се политичким притисцима произведе институционална криза нису успјели“, навео је Селак.

На крају, он је нагласио да институције настављају да раде без икаквих сметњи.

„Влада Републике Српске и сва министарства настављају да раде у пуном капацитету, са пуним легитимитетом, у интересу грађана и у складу са Уставом и законима Републике Српске“, закључио је министар правде Горан Селак.

Подијели:

Тагови:

Горан Селак

Уставни суд БиХ

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Додик: Џаба им, док је Срба и СНСД-а, ми одлучујемо ко ће да нас представља

Република Српска

Додик: Џаба им, док је Срба и СНСД-а, ми одлучујемо ко ће да нас представља

55 мин

11
ОФАК продужио лиценцу за рад НИС-а

Србија

ОФАК продужио лиценцу за рад НИС-а

54 мин

0
Умро Ђани Ковач

Остали спортови

Умро Ђани Ковач

1 ч

0
Допинг скандал тресе свјетски тенис и Хрватску!

Тенис

Допинг скандал тресе свјетски тенис и Хрватску!

1 ч

0

Више из рубрике

Додик: Џаба им, док је Срба и СНСД-а, ми одлучујемо ко ће да нас представља

Република Српска

Додик: Џаба им, док је Срба и СНСД-а, ми одлучујемо ко ће да нас представља

55 мин

11
Прва реакција Саве Минића на одлуку крњег Уставног суда

Република Српска

Прва реакција Саве Минића на одлуку крњег Уставног суда

1 ч

3
Крњи Уставни суд БиХ претходни сазив Владе Српске прогласио неуставним

Република Српска

Крњи Уставни суд БиХ претходни сазив Владе Српске прогласио неуставним

2 ч

1
Ковачевић: Они који желе нестанак Српске подржавају опозицију у Српској

Република Српска

Ковачевић: Они који желе нестанак Српске подржавају опозицију у Српској

2 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

17

18

Милена Радуловић се први пут огласила након смрти Мике Алексића

17

17

Нермин Никшић завршио у болници

17

15

Огласила се Едита Арадиновић: Сви мисле да је открила пол бебе

17

13

Пленковић поручио Милановићу: Позив Трампа добио сам ја

17

12

Хитно оперисана Александра Младеновић!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner