ОФАК продужио лиценцу за рад НИС-а

Извор:
РТС
23.01.2026
16:29
Коментари:0
Канцеларија за контролу стране имовине Министарства финансија САД (ОФАК) продужила је оперативну лиценцу за рад Нафтне индустрије Србије до 20. фебруара.
ОФАК је у писму српском Министарству финансија навео услове под којима важи оперативна лиценца:
-Да трансакције не укључују америчке субјекте или финансијски систем САД;
- Да трансакције не укључују, нису у име или за корист, директно или индиректно, било ког другог блокираног субјекта осим НИС-а;
-Да трансакције не укључују било коју другу активност која је предмет санкција у складу са Прописима о санкцијама због штетних спољнополитичких активности Русије (31 CFR део 587), Прописима о санкцијама везаним за Украјину и Русију (31 CFR део 589), или прописима других америчких органа овлашћених за увођење санкција.
Претходна лиценца за наставак рада, коју је НИС добио прије три седмице, требала је истекне у поноћ.
НИС је у понедјељак поднео нови захтев за продужење, јер је ОФАК-у предат прелиминарни купопродајни уговор "Гаспромњефта" и МОЛ-а, што је био и услов америчке администрације за нову дозволу за рад.
(ртс)
Србија
3 ч0
Србија
18 ч0
Србија
19 ч0
Србија
20 ч0
Најновије
Најчитаније
17
23
17
18
17
17
17
15
17
13
Тренутно на програму