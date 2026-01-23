Logo
ОФАК продужио лиценцу за рад НИС-а

Извор:

РТС

23.01.2026

16:29

Коментари:

0
Фото: АТВ

Канцеларија за контролу стране имовине Министарства финансија САД (ОФАК) продужила је оперативну лиценцу за рад Нафтне индустрије Србије до 20. фебруара.

ОФАК је у писму српском Министарству финансија навео услове под којима важи оперативна лиценца:

-Да трансакције не укључују америчке субјекте или финансијски систем САД;

- Да трансакције не укључују, нису у име или за корист, директно или индиректно, било ког другог блокираног субјекта осим НИС-а;

-Да трансакције не укључују било коју другу активност која је предмет санкција у складу са Прописима о санкцијама због штетних спољнополитичких активности Русије (31 CFR део 587), Прописима о санкцијама везаним за Украјину и Русију (31 CFR део 589), или прописима других америчких органа овлашћених за увођење санкција.

Претходна лиценца за наставак рада, коју је НИС добио прије три седмице, требала је истекне у поноћ.

НИС је у понедјељак поднео нови захтев за продужење, јер је ОФАК-у предат прелиминарни купопродајни уговор "Гаспромњефта" и МОЛ-а, што је био и услов америчке администрације за нову дозволу за рад.

(ртс)

НИС

Србија

Америчке санкције

