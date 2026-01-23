Logo
Прва реакција Саве Минића на одлуку крњег Уставног суда

АТВ

23.01.2026

16:09

3
Прва реакција Саве Минића на одлуку крњег Уставног суда
Предсједник Владе Републике Српске, Саво Минић, реаговао је на друштвеној мрежи Икс на одлуку крњег Уставног суда БиХ.

"Ни политика, ни правосуђе нису играчке, колико год неки мислили супротно. Живјеће Српска." - написао је Минић.

Испуњена жеља опозиције, оспорене одлуке Владе Републике Српске

Уставни суд данас је закључио да Милорад Додик није могао дати мандат Минићу за састав владе, те да су оспорене одлуке које је од 2. септембра 2025. до 18. јануара 2026. године, донијела Влада РС са Минићем на челу.

Крњи Уставни суд БиХ претходни сазив Владе Српске прогласио неуставним

Саво Минић

Уставни суд БиХ

Влада Републике Српске

