Прва реакција Саве Минића на одлуку крњег Уставног суда

Извор:
АТВ
23.01.2026
16:09
Коментари:3
Предсједник Владе Републике Српске, Саво Минић, реаговао је на друштвеној мрежи Икс на одлуку крњег Уставног суда БиХ.
"Ни политика, ни правосуђе нису играчке, колико год неки мислили супротно. Живјеће Српска." - написао је Минић.
Живјеће Српска!
Испуњена жеља опозиције, оспорене одлуке Владе Републике Српске
Уставни суд данас је закључио да Милорад Додик није могао дати мандат Минићу за састав владе, те да су оспорене одлуке које је од 2. септембра 2025. до 18. јануара 2026. године, донијела Влада РС са Минићем на челу.
