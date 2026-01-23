Врањеш: Сарајеву незамисливо да Српска има добре односе и са Америком и са Русијом

Извор:
СРНА
23.01.2026
14:15
Коментари:0
Амбасадор БиХ у Србији Александар Врањеш рекао је данас да се Република Српска успјешно репозиционирала, па сада има добре односе и са Москвом и са Вашингтоном, што у Сарајеву нису могли ни да замисле.
Врањеш је истакао да су /предсједник СНСД/ Милорад Додик, /српски члан Предсједништва БиХ/ Жељка Цвијановић и други званичници успјели да постигну да Вашингтону не сметају добри односи Републике Српске са Москвом, којој не сметају добри односи Српске са Вашингтоном.
- Није било међународног форума да министар иностраних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић није почињао говоре с тим да је Додик Путинов човјек на Балкану, што Вашингтону сада уопште не смета - рекао је Врањеш за телевизију "Прва".
Он је подсјетио да је Додик током боравка у Москви предсједнику Русије Владимиру Путину, министру спољних послова Сергеју Лаврову и секретару Савјету безбједности Русије Сергеју Шојгуу најавио да Република Српска повећава степен разумијевања са САД, на шта су они рекли да Српска има њихову подршку за све што ће растеретити притисак на њу.
Врањеш је нагласио да је та нова ситуација изазвала шок у Сарајеву, које уопште не може да се снађе у тој промјени, али и даље чини све да наштети Републици Српској, чије име ниједан бошњачки интелектуалац и политички представник не изговара, већ је зове "Ер Ес".
Врањеш је објаснио да се бошњачка политика заснива на томе да фокус са свих својих проблема покушава да пребаци на Републику Српску и на навијање за Кристијана Шмита, иако је он суспендовао Устав ФБиХ на 24 часа, што је незабижељено у свијету.
Слично је, како је нагласио, и са основаним сумњама да се новац нарко-картела прао преко органа власти, односно Кантона Сарајево, са везама са исламским екстремистима и терористима, са односом Бошњака и Хрвата и низом других проблема, које у ФБиХ потискују тако што пажњу покушавају да скрену причама о руском утицају у Републици Српској, сепаратизму или измишљеним причама о томе како људи у Републици Српској наводно немају шта да једу.
Врањеш је указао на то да Бошњаци прибјегавају дуплим аршинима, па се позивају на спорни попис из 2013. године, када им то одговара, а када то није случај онда се хватају за попис из 1991. године као основ за дијељење министарских, посланичких и других функција.
Како каже, када им то одговара, Бошњаци помињу цифре са спорног пописа, али не причају о томе да се показало да у ФБиХ живи од један до два одсто Срба, док у Републици Српској има 18 одсто Бошњака, што говори о размјерама етничког чишћења и о томе коме је било теже.
Говорећи о актуелној ситуацији у Републици Српској, Врањеш је истакао да је успјешно изведен маневар којим је осујећен покушај да се преко Уставног суда БиХ изазове институционални хаос у Српској.
- Занимљиво је да је опозиција у Републици Српској навијала да Уставни суд БиХ сруши Владу и све њене акте, што показује да они дјелују потпуно антидржавно према Републици Српској - рекао је Врањеш.
Он је оцијенио да то народ добро види и осјети да највијање за производњу институционалног хаоса никако не може да буде добро за Републику Српску.
- Опозиција може да критикује, али не и да ради против властите државе. Они замишљају долазак на власт тако да све у Републици Српској изгори и да они у хаосу и на пепелу дођу до власти, до које се тако не може долазити - истакао је Врањеш.
Он је изразио увјерење да ће Синиша Каран, упркос свему што се дешава, 8. фебруара побиједити и освојити више гласова на мјестима гдје се избори понављају, што опозиција и њени спонзори знају, али стално одуговлаче да би правили хаос.
Он је подсјетио да је опозиција навијала и за нелегалне изборе за предсједника Републике Српске, умјесто да је, како наводи, стала на страну Српске и поручила да заједно са влашћу бојкотује те изборе и да је против окупационе управе Шмита.
- Они су једва дочекали те изборе, али су прије њих унапријед рекли да ће бити покрадени. Имали смо много таквих случајева и раније, али се и након понављања бројања показивало да су они изгубили. Стално имамо исте наративе и обрасце и исте стране спонзоре који их стварају - рекао је Врањеш.
Он је нагласио да у овим турбулентним временима Срби у Републици Српској треба да буду хомогенизованији него икада у посљедњих 30 година и да сви раде у интересу своје земље.
