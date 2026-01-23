Logo
Ево какво нас вријеме очекује сутра

Извор:

АТВ

23.01.2026

13:48

Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ сутра се очекује промјенљиво, вјетровито и још топлије вријеме.

Јутро ће бити промјенљиво облачно, уз више облака на западу и у Херцеговини, гдје ће већ у раним часовима понегдје почети да пада киша, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Ирена Игњатовић

Република Српска

Ирена Игњатовић преузела ресор, одмах открила планове

Током дана у Херцеговини и на западу биће претежно облачно са кишом, а на југу су могуће и обилније падавине уз појаву грмљавине.

У осталим крајевима преовладаваће промјенљиво облачно вријеме са сунчаним периодима, док је понегдје могућа пролазна слаба киша.

Дуваће умјерен до јак вјетар јужних смјерова, а на сјеверу слаб до умјерен и промјенљив.

Минимална температура ваздуха биће од минус један до пет, а максимална од седам до 13 степени Целзијусових.

У Републици Српској и ФБиХ данас је било дјелимично ведро вријеме, док је у Херцеговини преовладавала облачност. Мјестимично је падала слаба киша у Херцеговини и на југозападу, а прије подне и на истоку и сјеверу, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

Температура ваздуха измјерена у 13.00 часова: Бјелашница минус два, Бихаћ два, Добој и Нови Град три, Бијељина, Србац, Чемерно и Иван седло четири, Бањалука, Вишеград, Приједор, Бугојно, Сански Мост и Тузла пет, Гацко, Калиновик, Рибник, Сребреница и Шипово шест, Мркоњић Град, Рудо, Соколац, Фоча, Хан Пијесак, Дрвар, Јајце и Ливно седам, Билећа, Кнежево, Сарајево и Зеница осам, Дринић, док је у Требињу и Мостару измјерено 10 степени Целзијусових.

