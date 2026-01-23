Ево какво нас вријеме очекује сутра

Извор:
У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ сутра се очекује промјенљиво, вјетровито и још топлије вријеме.
Јутро ће бити промјенљиво облачно, уз више облака на западу и у Херцеговини, гдје ће већ у раним часовима понегдје почети да пада киша, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Током дана у Херцеговини и на западу биће претежно облачно са кишом, а на југу су могуће и обилније падавине уз појаву грмљавине.
У осталим крајевима преовладаваће промјенљиво облачно вријеме са сунчаним периодима, док је понегдје могућа пролазна слаба киша.
Дуваће умјерен до јак вјетар јужних смјерова, а на сјеверу слаб до умјерен и промјенљив.
Минимална температура ваздуха биће од минус један до пет, а максимална од седам до 13 степени Целзијусових.
У Републици Српској и ФБиХ данас је било дјелимично ведро вријеме, док је у Херцеговини преовладавала облачност. Мјестимично је падала слаба киша у Херцеговини и на југозападу, а прије подне и на истоку и сјеверу, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха измјерена у 13.00 часова: Бјелашница минус два, Бихаћ два, Добој и Нови Град три, Бијељина, Србац, Чемерно и Иван седло четири, Бањалука, Вишеград, Приједор, Бугојно, Сански Мост и Тузла пет, Гацко, Калиновик, Рибник, Сребреница и Шипово шест, Мркоњић Град, Рудо, Соколац, Фоча, Хан Пијесак, Дрвар, Јајце и Ливно седам, Билећа, Кнежево, Сарајево и Зеница осам, Дринић, док је у Требињу и Мостару измјерено 10 степени Целзијусових.
