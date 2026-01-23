Убола дјевера након свађе, младић преминуо у болници

Извор:
Мушкарац из Истанбула преминуо је у болници након што га је снаја убола у ногу током свађе.
До инцидента је дошло у суботу, 17. јануара око 3.15 ујутру. Према писању медија, младић Умит Имраг (21) је ушао у стан своје снаје на дан инцидента око 2.40 сати, док она није била код куће.
Када је Исмихан К. (31) дошла неких 10 минута касније, дошло је до свађе између снаје и дјевера, из за сада непознатих разлога.
Током свађе, која је прерасла у тучу, Имраг је избоден у ногу. Снаја је одмах позвала Хитну службу, која је младићу пружила помоћ на лицу мјеста и превезла га у болницу, али је он нажалост преминуо.
Турски медији пишу да је Умит Имраг преминуо због пресјечене артерије усљед убода ножем и великог губитка крви.
Након инцидента полиција је привела Исмихан, која је у полицији дала своју верзију догађаја. Како је рекла, дошло је до свађе између њих двоје након што је њен дјевер насилно ушао у њен стан.
Она је рекла да је младић сам себе повриједио ножем и да је она одмах позвала помоћ. Њена комшиница Ознур С. свједочила је да је чула вриштање из сусједног стана и да је Исмихан викала: "Умит, шта си то урадио?"
Полицијска истрага је показала да нико други није ушао у кућу, а Исмихан К. је пуштена по налогу тужиоца.
Међутим, током истраге откривено је да је Умит Имраг избоден ножем у задњи дио десне ноге, што његову смрт чини сумњивом. Сходно томе, Исмихан К. је поново приведена по налогу тужиоца.
Појавивши се пред судом, Исмихан К. је ухапшена под оптужбом за "намјерно убиство" и послата у затвор.
У међувремену, сазнало се да је покојни Умит Имраг имао 17 претходних полицијских досијеа за слична кривична дјела као што су крађа и употреба дрога, док је његова снаја, Исмихан К., имала 4 досијеа за "наношење тјелесних повреда".
Супруг осумњичене и брат жртве, Догукан К., преминуо је прије шест мјесеци. Њих двоје су се вјенчали у децембру 2024. године.
Он је преминуо након што га је ударила струја у трансформатору док је лутао по Фатиху. Њих двоје имају једногодишњу ћерку, која је живјела са мајком након смрти оца.
