Logo
Large banner

Убола дјевера након свађе, младић преминуо у болници

Извор:

Телеграф

23.01.2026

13:32

Коментари:

0
Убола дјевера након свађе, младић преминуо у болници
Фото: pexels

Мушкарац из Истанбула преминуо је у болници након што га је снаја убола у ногу током свађе.

До инцидента је дошло у суботу, 17. јануара око 3.15 ујутру. Према писању медија, младић Умит Имраг (21) је ушао у стан своје снаје на дан инцидента око 2.40 сати, док она није била код куће.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Прва операција тумора на мозгу - историјски искорак

Када је Исмихан К. (31) дошла неких 10 минута касније, дошло је до свађе између снаје и дјевера, из за сада непознатих разлога.

Током свађе, која је прерасла у тучу, Имраг је избоден у ногу. Снаја је одмах позвала Хитну службу, која је младићу пружила помоћ на лицу мјеста и превезла га у болницу, али је он нажалост преминуо.

Турски медији пишу да је Умит Имраг преминуо због пресјечене артерије усљед убода ножем и великог губитка крви.

Након инцидента полиција је привела Исмихан, која је у полицији дала своју верзију догађаја. Како је рекла, дошло је до свађе између њих двоје након што је њен дјевер насилно ушао у њен стан.

Поледица

Регион

Због леда болница пуна пацијената: Људима савјетовано да не излазе напоље

Она је рекла да је младић сам себе повриједио ножем и да је она одмах позвала помоћ. Њена комшиница Ознур С. свједочила је да је чула вриштање из сусједног стана и да је Исмихан викала: "Умит, шта си то урадио?"

Полицијска истрага је показала да нико други није ушао у кућу, а Исмихан К. је пуштена по налогу тужиоца.

Међутим, током истраге откривено је да је Умит Имраг избоден ножем у задњи дио десне ноге, што његову смрт чини сумњивом. Сходно томе, Исмихан К. је поново приведена по налогу тужиоца.

Појавивши се пред судом, Исмихан К. је ухапшена под оптужбом за "намјерно убиство" и послата у затвор.

У међувремену, сазнало се да је покојни Умит Имраг имао 17 претходних полицијских досијеа за слична кривична дјела као што су крађа и употреба дрога, док је његова снаја, Исмихан К., имала 4 досијеа за "наношење тјелесних повреда".

ILU-TELEFON-VIBER-180925

Наука и технологија

Не насједајте на преваре! Пријете вам губитком регистрације, а циљ им је само један

Супруг осумњичене и брат жртве, Догукан К., преминуо је прије шест мјесеци. Њих двоје су се вјенчали у децембру 2024. године.

Он је преминуо након што га је ударила струја у трансформатору док је лутао по Фатиху. Њих двоје имају једногодишњу ћерку, која је живјела са мајком након смрти оца.

Подијели:

Тагови:

Убиство

Istanbul

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: БиХ тамни али и луди вилајет гдје је све постало лично

4 ч

0
Био бијесан због губитка у кладионици, па потегао пиштољ

Хроника

Био бијесан због губитка у кладионици, па потегао пиштољ

4 ч

0
Мидораг Парежанин

Градови и општине

Парежанин: Започети бројни пројекти за добробит грађана

4 ч

0
Пјевачица открила након 40 година: ''Гола Чолу чекала у кревету''

Сцена

Пјевачица открила након 40 година: ''Гола Чолу чекала у кревету''

4 ч

0

Више из рубрике

Дјечак (5) задобио тешке опекотине док су топили чварке: Врела маст се просула по њему

Свијет

Дјечак (5) задобио тешке опекотине док су топили чварке: Врела маст се просула по њему

4 ч

0
Влада Француска преживјела прво гласање

Свијет

Влада Француска преживјела прво гласање

4 ч

0
Поледица направила хаос: Погинуле 3 особе, више њих повријеђено

Свијет

Поледица направила хаос: Погинуле 3 особе, више њих повријеђено

5 ч

0
Доналд Трамп предсједник САД-а

Свијет

Трамп повукао позив Канади за Одбор за мир

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

23

Шокантни подаци: Грок створио три милиона сексуализованих слика за 11 дана

17

18

Милена Радуловић се први пут огласила након смрти Мике Алексића

17

17

Нермин Никшић завршио у болници

17

15

Огласила се Едита Арадиновић: Сви мисле да је открила пол бебе

17

13

Пленковић поручио Милановићу: Позив Трампа добио сам ја

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner