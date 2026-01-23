Logo
Large banner

Трамп повукао позив Канади за Одбор за мир

Извор:

Агенције

23.01.2026

11:35

Коментари:

0
Доналд Трамп предсједник САД-а
Фото: Alex Brandon/Tanjug/AP

Амерички предсједник Доналд Трамп повукао је позив Канади за улазак у новоосновани Одбор за мир. Ова изненадна одлука услиједила је непосредно након што је канадски премијер Марк Карни на Свјетском економском форуму у Давосу одржао оштар говор усмјерен против тренутног глобалног поретка.

У средишту спора нашло се Карнијево обраћање у којем је навео да велике силе све чешће користе економску интеграцију као оружје, а царине као средство политичког притиска.

Гранични прелаз Градишка

БиХ

ЕТИАС за грађане БиХ: Од 2026. године улазак у ЕУ кошта 20 евра

Трумп је жестоко реаговао на Карнијеве примједбе, тврдећи да Канада "живи захваљујући Сједињеним Државама" те да би канадски премијер требао бити захвалан на досадашњој великодушности Вашингтона.

У објави на својој друштвеној мрежи, директно се обраћајући канадском премијеру, Трамп је написао:

- Молим вас, нека ово писмо послужи као обавијест да Одбор за мир повлачи свој позив вама у вези с придруживањем Канаде ономе што ће бити најпрестижнији Одбор лидера икада окупљен. Запамти то, Марк, сљедећи пут када будеш давао изјаве."

Карни није присуствовао представљању иницијативе у Давосу, већ је тог дана учествовао на састанку канадске владе у Квебеку.

Moskva Kremlj

Свијет

Огласио се Кремљ: Ово је кључно

Трамп је, такође, рекао да Канада постоји захваљујући САД, а Карни му је на то одговорио да Канада постоји захваљујући самој себи.

У Давосу је јуче потписана оснивачка повеља Одбора за мир, чиме је организација коју је формирао Доналд Трамп, и чији је председавајући, званично основана.

Уочи потписивања, председник САД похвалио се да је захваљујући њему, свет мирније место. "Свет је регион и имаћемо мир у свету", поручио је.

Подијели:

Тагови:

Доналд Трамп

Америка

Kanada

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ватрогасци из Бањалуке савјетују: Ове грешке у дому најчешће изазивају пожаре

Друштво

Ватрогасци из Бањалуке савјетују: Ове грешке у дому најчешће изазивају пожаре

54 мин

0
Златна правила за његу фарбане косе

Стил

Златна правила за његу фарбане косе

1 ч

0
Nasilje nad ženama, silovanje, porodično nasilje

Хроника

Дјед ухапшен због сумње да је обљубио унуку

1 ч

0
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.

Друштво

Пљуштале казне за пјешаке у Бањалуци

1 ч

1

Више из рубрике

Moskva/Kremlj

Свијет

Огласио се Кремљ: Ово је кључно

1 ч

0
Америка напустила СЗО

Свијет

Америка напустила СЗО, стручњаци у страху

1 ч

0
Жена се породила у преврнутом возилу Хитне помоћи: Ево колику одштету је добила

Свијет

Жена се породила у преврнутом возилу Хитне помоћи: Ево колику одштету је добила

1 ч

0
Орбан: Зеленски прешао границу

Свијет

Орбан: Зеленски прешао границу

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

27

Додик о Уставном суду: Он не личи на суд, више на кафану

12

24

Поледица направила хаос: Погинуле 3 особе, више њих повријеђено

12

23

У току исплата за 3.635 корисника

12

14

Због проблема са гријањем у требињским средњим школама скраћени часови

12

03

Ако сваког дана поједете једну мандарину, организам ће се препородити

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner