Трамп повукао позив Канади за Одбор за мир

Извор:
Агенције
23.01.2026
11:35
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп повукао је позив Канади за улазак у новоосновани Одбор за мир. Ова изненадна одлука услиједила је непосредно након што је канадски премијер Марк Карни на Свјетском економском форуму у Давосу одржао оштар говор усмјерен против тренутног глобалног поретка.
У средишту спора нашло се Карнијево обраћање у којем је навео да велике силе све чешће користе економску интеграцију као оружје, а царине као средство политичког притиска.
БиХ
ЕТИАС за грађане БиХ: Од 2026. године улазак у ЕУ кошта 20 евра
Трумп је жестоко реаговао на Карнијеве примједбе, тврдећи да Канада "живи захваљујући Сједињеним Државама" те да би канадски премијер требао бити захвалан на досадашњој великодушности Вашингтона.
У објави на својој друштвеној мрежи, директно се обраћајући канадском премијеру, Трамп је написао:
- Молим вас, нека ово писмо послужи као обавијест да Одбор за мир повлачи свој позив вама у вези с придруживањем Канаде ономе што ће бити најпрестижнији Одбор лидера икада окупљен. Запамти то, Марк, сљедећи пут када будеш давао изјаве."
Карни није присуствовао представљању иницијативе у Давосу, већ је тог дана учествовао на састанку канадске владе у Квебеку.
Свијет
Огласио се Кремљ: Ово је кључно
Трамп је, такође, рекао да Канада постоји захваљујући САД, а Карни му је на то одговорио да Канада постоји захваљујући самој себи.
У Давосу је јуче потписана оснивачка повеља Одбора за мир, чиме је организација коју је формирао Доналд Трамп, и чији је председавајући, званично основана.
Уочи потписивања, председник САД похвалио се да је захваљујући њему, свет мирније место. "Свет је регион и имаћемо мир у свету", поручио је.
Најновије
Најчитаније
12
27
12
24
12
23
12
14
12
03
Тренутно на програму