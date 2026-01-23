Огласио се Кремљ: Ово је кључно

23.01.2026
11:21
Рад на рјешавању руско-украјинског сукоба одвија се у напетој атмосфери, јер је тема изузетно одговорна, важна и сложена, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"По правилу, када се воде тако озбиљне консултације, нико не обраћа пажњу на вријеме", рекао је он, коментаришући преговарачки процес између Владимира Путина и америчке делегације.
Портпарол Кремља је поручио да, када је ријеч о условима за мировни споразум, Русија веома озбиљно инсистира на томе да Оружане снаге Украјине морају да напусте територију Донбаса.
Територија Донбаса је претрпјела значајну штету током борбених дејстава.
"Став Русије је добро познат: Украјина, односно Оружане снаге Украјине, морају да напусте територију Донбаса. Морају бити повучене са те територије. То је веома важан услов", нагласио је портпарол руског лидера.
Открио је да Руску Федерацију у трилатералној безбједносној групи на преговорима у Абу Дабију представљају искључиво војни представници, али није желио засад да наводи њихова имена.
Свијет
Америка напустила СЗО, стручњаци у страху
Портпарол шефа руске државе је нагласио да су чланови радне групе за безбједност добили синоћ инструкције од предсједника Русије Владимира Путина, као и да су се јутрос упутили у Уједињене Арапске Емирате.
Москва не жели јавно да улази у детаље преговарачког процеса о Украјини, сматрајући то несврсисходним.
"Ми, наравно, не желимо јавно да улазимо у детаље одредби о којима се разговара. Зато вам не могу, нити ћу, говорити о томе шта се тачно подразумијева под такозваном формулом Енкориджа. Сматрамо да то није сврсисходно", поручио је Песков новинарима.
Песков је истакао да ће се преговори између Кирила Дмитријева и Стива Виткофа у оквиру билатералне радне групе за економска питања одржати данас и сутра.
"Тамо ће се налазити Кирил Дмитријев и он ће са својим саговорником, а то ће бити Стив Виткоф, наставити дискусију. Колико ми је познато, засад је планирано да састанак буде у формату један на један", рекао је Песков новинарима.
Такође, напоменуо је да ће милијарда долара коју ће Русија издвојити за Одбор мира бити усмјерена на помоћ Палестини и обнову територија погођених борбеним дејствима.
