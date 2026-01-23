Logo
Ингрид пустоши Француску: Вјетар носи све пред собом, таласи као зграде

Фото: Pexel/Sebastian Voortman

Олуја Ингрид донијела је данас западном француском департману Финистер у региону Бретање јаке вјетрове, обилне падавине и приобалне поплаве. Три департмана су под наранџастим метеоалармом, са ризиком од вишеструких временских непогода, преноси телевизија БФМ.

Метео-Франс је забиљежио вјетрове до 136 километара на час у Уесану и Финистеру, док су други удари достигли 119 километара на час у Бел Ил ан Меру и 112 километара на час у области Гроа у Морбијану.

Падавине су достигле ниво од 23,8 милиметара у Кемперу, а очекује се додатних између 10 и 30 милиметара током дана на већ засићеном тлу.

Највећи таласи, високи до 10 метара, регистровани су на обали Финистера и Морбијана. Три ријеке - Лаита, Блаве и Уст остају под наранџастим метеоролошким упозорењем, са континуираним порастом нивоа воде, посебно у Морбијану.

Олуја Ингрид уследила је недјељу дана након олује Горети, која је већ изазвала штете у региону. Очекује се постепено смањење ветрова и падавина до краја дана, али је ризик од поплава и оштећења на обали и инфраструктури и даље висок.

