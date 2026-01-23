Logo
Орбан: Брисел не жели мир

СРНА

23.01.2026

08:07

Орбан: Брисел не жели мир
Фото: Tanjug/Photo/Geert Vanden Wijngaert

Велике европске земље желе да се сукоб у Украјини настави, изјавио је премијер Мађарске Виктор Орбан.

- Брисел не жели мир, барем не у Украјини, и то је проблем - нагласио је Орбан у интервјуу за италијански лист "Коријере дела сера".

Он је оцијенио да Европа чини све што може да подржи наставак сукоба, пренио је ТАСС.

Орбан је у више наврата оштро критиковао ЕУ због става у вези са проналажењем рјешења за украјинску кризу.

Будимпешта одбија да учествује у финансирању и наоружавању украјинског режима, јер вјерује да то само продужава сукоб у Украјини.

