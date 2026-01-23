Извор:
СРНА
23.01.2026
08:07
Велике европске земље желе да се сукоб у Украјини настави, изјавио је премијер Мађарске Виктор Орбан.
- Брисел не жели мир, барем не у Украјини, и то је проблем - нагласио је Орбан у интервјуу за италијански лист "Коријере дела сера".
Он је оцијенио да Европа чини све што може да подржи наставак сукоба, пренио је ТАСС.
Орбан је у више наврата оштро критиковао ЕУ због става у вези са проналажењем рјешења за украјинску кризу.
Будимпешта одбија да учествује у финансирању и наоружавању украјинског режима, јер вјерује да то само продужава сукоб у Украјини.
