Дрогирао се данима, па убио дјевојку: Откривено гдје је држао њено тијело

23.01.2026
07:41
Аустријска полиција истражује тежак случај из Вилферсдорфа (округ Мистелбах), гдје је 36-годишња њемачка држављанка пронађена мртва у породичној кући.
Главни осумњичени је њен партнер, 47-годишњи мушкарац, који је према наводима истраге признао да је дошло до насилног сукоба и да је након тога данима боравио у кући поред њеног тијела.
Мушкарац се тренутно налази у притвору, а у детаљној изјави адвокату Саши Флацу, осумњичени је изнио тврдње о дуготрајној токсичној вези и честом насилном понашању у кући.
Током саслушања говорио је и о екстремној употреби психоактивних супстанци. међу њима и фентанила, синтетичког опиоида који је довео до десетина хиљада смртних случајева у САД и чија злоупотреба расте и у Аустрији.
Према његовим наводима, у дану инцидента конзумирао је веће количине фентанила и других супстанци. Тврдио је да је током свађе дошло до физичког обрачуна који је ескалирао. Адвокат је потврдио да ће се тражити додатна вјештачења везана за утицај дрога на понашање осумњиченог, преноси Хојте.
Према полицијским информацијама, мушкарац је након убиства тијело партнерке пренио у просторију у приземљу куће, а потом се наставио кретати по објекту “као да се ништа није догодило”, како наводе истражитељи. Тек након више дана осумњичени је послао поруку познанику, рекавши: „Направио сам огромну грешку.“ Управо та порука довела је до дојаве полицији и хапшења.
У току је широка форензичка истрага, уз саслушање комшија и прикупљање свих релевантних трагова. Полиција није објавила додатне информације о евентуалним ранијим пријавама насиља у домаћинству.
