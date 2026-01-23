Детаљна астролошка прогноза: Шта нам звијезде доносе данас?

Извор:
Доносимо вам хороскоп за петак, 23. јануар 2026. године.
Искористите одличан моменат да прогурате идеју коју други још не виде. У вези ћете жељети више простора, док би слободни могли започети дописивање које их ментално покреће. Пазите на ниво енергије.
Дан је прилика за договор о новцу и обавезама, али не попуштајте на прву. У вези желите мир и конкретна дјела, док би слободни требало што прије да предложе сусрет. Обратите пажњу на сан.
Близанци
Одличан дан за преговоре, а једна порука може покренути причу у вашу корист. У вези се не играјте ријечима, док слободне чека изазован флерт. Одморите се од екрана.
Интуиција вас непогрешиво води ка правој прилици па радите мирно и без мијешања других. У вези спустите темпо и будите присутни, а слободне чека пажња искрене особе. Обратите пажњу на расположење.
Сјајан је тренутак да истакнете идеју која је испред времена без превеликог доказивања другима. У вези покрените страст, а слободне чека ново познанство уз јаку хемију. Будите физички активни.
Будите брзи и организовани, али не преузимајте сав терет посла на себе. У вези избјегните анализу и покажите њежност, док слободни улазе у причу са стабилном особом. Припазите на желудац.
Ријешите неспоразуме и будите јасни када је ријеч о условима, не пристајући на неодређена обећања. У вези бирајте романтику умјесто расправе, а слободне чека лако познанство преко мрежа. Пазите на леђа и врат.
Завршите важне задатке у тишини и пустите да резултати говоре умјесто вас. У вези не реагујте из ината, док би слободни привлачну особу требало да провјере кроз сусрет уживо. Здравље је врло добро.
Нови контакт вас покреће, али пазите да не обећате више него што можете испунити. У вези уведите промјену рутине, а слободне чека весело познанство које брзо постаје озбиљно. Не претјерујте са радом.
Озбиљан дан за финансије и одлуке које вам доносе дугорочну стабилност. У вези дјелујте хладно, покажите бар мало пажње, док се слободнима све дешава постепено. Могућ је умор.
Одличан моменат за креативне идеје и покретање нових, модерних пројеката. У вези избјегавајте притисак, док слободне чека ментално покретање кроз брзу комуникацију. Потребан вам је мир.
Радите у тишини јер ће вам креативност тако најбоље доћи до изражаја. У вези се окрените њежности без враћања на старе теме, а слободни нека дописивање замијене сусретом. Здравље је добро.
