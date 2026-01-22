Logo
Large banner

Којот отпливао у затвор?

22.01.2026

21:51

Коментари:

0
Којот отпливао у затвор?
Фото: Unsplash

Вјерује се да је којот снимљен камером како плива до острва Алкатраз у Сан Франциску први примјерак своје врсте који је посјетио бивши затвор, који је сада туристичка атракција.

Аидан Мур, запосленик за односе с гостима компаније Алцатраз Сити Круисес, рекао је да је помагао посјетитељима да се искрцају на пристаништу када му је туристкиња показала видео који је снимила, на којем се види којот који плива до обале и пење се на стијене.

Мур, који је видео објавио на Фејсбуку, рекао је да је контактирао чуваре на острву, али да нису успјели пронаћи животињу.

Још је речено медијима да сумња да се којот можда вратио у воду, али да се можда и скрива негдје на острву, преноси "Упи".

Подијели:

Тагови:

којот

Затвор

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Шоу у Лиги Европе, полиција упала на трибину, избацила све навијаче ван стадиона!

Фудбал

Шоу у Лиги Европе, полиција упала на трибину, избацила све навијаче ван стадиона!

2 ч

0
Гренланд зима

Свијет

Премијер Гренланда не зна шта је договорено

2 ч

0
Dijabetes, mjerenje šećera u krvi

Друштво

Бесплатним прегледима откривени забрињавајући резултати

2 ч

0
Ово су држављани БиХ који се налазе на Трамповој "црној листи": Хапшени због наркотика, крађе и напада

БиХ

Ово су држављани БиХ који се налазе на Трамповој "црној листи"

2 ч

0

Више из рубрике

Евро паре новац

Занимљивости

Све им иде од руке: Ова 2 знака заборављају на дугове у наредних годину дана!

4 ч

0
Пјевач остао у чуду када је схватио ко је млада! Гледао ју је на свадби, па јој пришао и шокирао се

Занимљивости

Пјевач остао у чуду када је схватио ко је млада! Гледао ју је на свадби, па јој пришао и шокирао се

4 ч

0
Који је најопаснији тренутак у животу сваког човјека? Владика Николај о томе када почињемо да "клизимо"

Занимљивости

Који је најопаснији тренутак у животу сваког човјека? Владика Николај о томе када почињемо да "клизимо"

6 ч

0
игрица тамагочи

Занимљивости

Тамагочи напунио 30 година

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

00

Калас мелодраматична: Кина и Русија уживају...

22

52

Колеге се опраштају од Бојана Дикића: Објавили слику и потресне ријечи

22

44

Крвави напад у Белгији: Улетио у масу, па редом убадао ножем

22

42

Централне вијести АТВ, 22.01.2026.

22

41

Заплијењена четири и по килограма кокаина, ухапшен Которанин

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner