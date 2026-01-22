Којот отпливао у затвор?

22.01.2026
21:51
Коментари:0
Вјерује се да је којот снимљен камером како плива до острва Алкатраз у Сан Франциску први примјерак своје врсте који је посјетио бивши затвор, који је сада туристичка атракција.
Аидан Мур, запосленик за односе с гостима компаније Алцатраз Сити Круисес, рекао је да је помагао посјетитељима да се искрцају на пристаништу када му је туристкиња показала видео који је снимила, на којем се види којот који плива до обале и пење се на стијене.
Мур, који је видео објавио на Фејсбуку, рекао је да је контактирао чуваре на острву, али да нису успјели пронаћи животињу.
Још је речено медијима да сумња да се којот можда вратио у воду, али да се можда и скрива негдје на острву, преноси "Упи".
Занимљивости
4 ч0
Занимљивости
4 ч0
Занимљивости
6 ч0
Занимљивости
6 ч0
Најновије
Најчитаније
23
00
22
52
22
44
22
42
22
41
Тренутно на програму