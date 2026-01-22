Пјевач остао у чуду када је схватио ко је млада! Гледао ју је на свадби, па јој пришао и шокирао се

22.01.2026
19:20
Пјевачи се суочавају са разним ситуацијама на својим наступима а многи догађаји се препричавају годинама уназад.
Пјевач Драги Домић је имао несвакидашње искуство на једној свадби које ће му остати трајно урезано у сјећање. Он је једном приликом открио да је усред пјесме када је видио младу схватио шта се дешава.
Пјевач је тада признао да га је шокирала читава ситуација.
- Пјевао сам на једној свадби и видим ја млада ми позната, али ми било непријатно да је питам. Међутим, примјетим да и она мене нешто гледа и одлучим да сазнам да ли је стварно знам или сам помијешао нешто - присјетио се пјевач догађаја, а одговор који је добио није могао ни да претпостави.
- Не, ниси погрешио. Пјевао си ми на мојој првој свадби, а пјеваш ми и сад - рекла је млада и оставила пјевача у шоку, а Драги Домић је ово испричао у емисији "А сад мало ми".
Водитељка Драгана Катић га је упитала да ли је млада боље изгледала на првој или на другој свадби, а пјевач је кроз смијех признао да се доста прољепшала до друге.
