Пјевач остао у чуду када је схватио ко је млада! Гледао ју је на свадби, па јој пришао и шокирао се

22.01.2026

19:20

Пјевач остао у чуду када је схватио ко је млада! Гледао ју је на свадби, па јој пришао и шокирао се

Пјевачи се суочавају са разним ситуацијама на својим наступима а многи догађаји се препричавају годинама уназад.

Пјевач Драги Домић је имао несвакидашње искуство на једној свадби које ће му остати трајно урезано у сјећање. Он је једном приликом открио да је усред пјесме када је видио младу схватио шта се дешава.

Здравко Чолић

Сцена

Чолић открио коју пјесму не пјева на концертима, написао ју је Ђорђе Балашевић

Пјевач је тада признао да га је шокирала читава ситуација.

- Пјевао сам на једној свадби и видим ја млада ми позната, али ми било непријатно да је питам. Међутим, примјетим да и она мене нешто гледа и одлучим да сазнам да ли је стварно знам или сам помијешао нешто - присјетио се пјевач догађаја, а одговор који је добио није могао ни да претпостави.

- Не, ниси погрешио. Пјевао си ми на мојој првој свадби, а пјеваш ми и сад - рекла је млада и оставила пјевача у шоку, а Драги Домић је ово испричао у емисији "А сад мало ми".

Марина Висковић

Сцена

"Гори у бикинију": Наша пјевачица којој треба 9.000 евра мјесечно да "преживи", сад ужива са милионером

Водитељка Драгана Катић га је упитала да ли је млада боље изгледала на првој или на другој свадби, а пјевач је кроз смијех признао да се доста прољепшала до друге.

Свадба

Пјевач

