Тајрик Џонс проговорио о сукобу са Гробарима

22.01.2026

19:13

Тајрик Џонс проговорио о сукобу са Гробарима
Фото: Tanjug / AP / VLADIMIR ŠPORČIĆ

Бивши кошаркаш Партизана Тајрик Џонс дао је интервју за Eurohoops, и том приликом поручио да између њега и навијача Партизана нема „зле крви“ и истакао да је посвећен томе да буде најбоља верзија себе у Олимпијакосу.

Он је говорио о периоду проведеном у црно-бијелом дресу, а посебно је истакао навијаче.

- Имам љубав према навијачима који су ме тамо вољели. Али десиле су се одређене ситуације. Сада идем даље. Нема зле крви. Немам никаква лоша осјећања према њима [навијачима Партизана]. Десиле су се ствари које су морале да се десе. Сада идем даље. Научићу из тога и наставити да будем свој.

Потом, осврнуо се на свој нови клуб.

- Само покушавам да изађем на терен и играм кошарку. Сада сам овдје. Трудим се да дам све од себе за овај клуб и за момке у свлачионици. Сваки пут када изађем на терен, покушавам да будем најбоља верзија Тајрика Џонса која могу да будем.“

Џонс је навео неке играче који су му посебно помогли.

- Када сам први пут дошао овдје, посебно је Никола Милутинов разговарао са мном. Помогао ми је да прођем кроз акције. Еван Фурније је такође био огромна помоћ. Али сви у екипи су ме усмеравали и помагали, нарочито када је реч о дефанзивним поставкама.

- Не мислим да је ишта било превише тешко. Само сам правио понеку грешку. Дефанзивно, требало је да се навикнем на принципе. Момци у ростеру и тренери били су веома од помоћи у томе да схватим шта покушавамо да постигнемо, посебно у одбрани – гдје треба да будем, прије свега", рекао је Џоунс, а преноси Телеграф.

