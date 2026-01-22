Logo
Large banner

Леброн о Јокићу: Никада нећу да заборавим...

Извор:

Sputnjik

22.01.2026

07:19

Коментари:

0
Леброн о Јокићу: Никада нећу да заборавим...

Током сусрета Денвера и Лос Анђелес Лејкерса у једној од пауза Николи Јокићу прошао је Леброн Џејсм како би се поздравио са њим. Њихов поздрав изазвао је пажњу па је о њему Леброн касније говорио на конференцији.

Кошаркаши Лејкерса су на погон Луке Дончића савладали Денвер, а један од главних актера био је и Леброн Џејмс. Јокић је сједио поред клупе и пратио меч па му је у једном тренутку Леброн пришао.

„Поштујем великане игре. Јокић је један од највећих који су икада играли ову игру. За мене је било лако да му приђем и да му једноставно укажем поштовање“, рекао је кошаркаш Лејкерса.

Представнички дом ПД ПС БиХ

БиХ

Представнички дом Парламентарне скупштине о Реформској агенди БиХ

Већ је раније знао Леброн да упути лијепе ријечи Јокићу, а сада се присјетио и меча са Србијом на Олимпијским играма у Паризу 2024. године.

„То је једна од најбољих утакмица икада одиграних. Играо сам много сјајних утакмица - финала НБА лиге, утакмице на Олимпијским играма, у регуларном дијелу сезоне у НБА лиги, средњој школи... међутим, ова се налази међу најбољима. Никада нећу да заборавим тај тренутак“, истакао је Џејмс, преноси Спутњик.

Подијели:

Тагови:

Никола Јокић

Lebron Džejms

Košarka

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Представнички дом Парламентарне скупштине о Реформској агенди БиХ

БиХ

Представнички дом Парламентарне скупштине о Реформској агенди БиХ

2 ч

0
Почињу припреме гласачких листића за поновљене пријевремене изборе за предсједника Српске

Република Српска

Почињу припреме гласачких листића за поновљене пријевремене изборе за предсједника Српске

2 ч

0
Сједница крњег Уставног суда БиХ о уставности изборa претходне Владе Српске

БиХ

Сједница крњег Уставног суда БиХ о уставности изборa претходне Владе Српске

2 ч

0
Poplave u Grčkoj

Свијет

Поплаве у Грчкој однијеле два живота

3 ч

0

Више из рубрике

Леброн о Јокићу и Србији: „Никада нећу да заборавим тај тренутак“

Кошарка

Леброн о Јокићу и Србији: „Никада нећу да заборавим тај тренутак“

11 ч

0
Јак Облак спасио Атлетико

Кошарка

"Српски зет" спасао Атлетико у "паклу" Истанбула! Турцима само бод

13 ч

0
Партизану није ваљао, а сад је потписао у Евролиги

Кошарка

Партизану није ваљао, а сад је потписао у Евролиги

13 ч

0
Лос Анђелес Клиперси трејдују Богдана Богдановића?

Кошарка

Лос Анђелес Клиперси трејдују Богдана Богдановића?

14 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

00

Дише се на шкрге: Нездрав ваздух у више градова

10

00

Огласила се Јелена Карлеуша након што је пријавила Душка Тошића полицији

09

59

Снажна експлозија код Дервенте, на терену полиција и ватрогасци

09

59

Тешка несрећа у Бањалуци, више повријеђених

09

57

Пиромани током ноћи запалили шупу са сијеном

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner