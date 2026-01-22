Леброн о Јокићу: Никада нећу да заборавим...

Извор:
Sputnjik
22.01.2026
07:19
Коментари:0
Током сусрета Денвера и Лос Анђелес Лејкерса у једној од пауза Николи Јокићу прошао је Леброн Џејсм како би се поздравио са њим. Њихов поздрав изазвао је пажњу па је о њему Леброн касније говорио на конференцији.
Кошаркаши Лејкерса су на погон Луке Дончића савладали Денвер, а један од главних актера био је и Леброн Џејмс. Јокић је сједио поред клупе и пратио меч па му је у једном тренутку Леброн пришао.
„Поштујем великане игре. Јокић је један од највећих који су икада играли ову игру. За мене је било лако да му приђем и да му једноставно укажем поштовање“, рекао је кошаркаш Лејкерса.
БиХ
Представнички дом Парламентарне скупштине о Реформској агенди БиХ
Већ је раније знао Леброн да упути лијепе ријечи Јокићу, а сада се присјетио и меча са Србијом на Олимпијским играма у Паризу 2024. године.
„То је једна од најбољих утакмица икада одиграних. Играо сам много сјајних утакмица - финала НБА лиге, утакмице на Олимпијским играма, у регуларном дијелу сезоне у НБА лиги, средњој школи... међутим, ова се налази међу најбољима. Никада нећу да заборавим тај тренутак“, истакао је Џејмс, преноси Спутњик.
БиХ
2 ч0
Република Српска
2 ч0
БиХ
2 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
10
00
10
00
09
59
09
59
09
57
Тренутно на програму