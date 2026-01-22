Откривено шта би Трамп могао добити на Гренланду

Извор:
Телеграф
22.01.2026
08:29
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп у сриједу је објавио да је постигао оквирни договор с НАТО "у вези с Гренландом", а према информацијама "Њујорк Тајмса", у дипломатским се круговима разматрала опција по којој би Сједињене Државе добиле суверенитет над мањим дијеловима гренландске територије како би тамо успоставиле војне базе.
Разматра се опција да САД не купи цијело острво, већ да добије потпуни суверенитет над одређеним дијеловима територије Гренланда за војне базе.
Свијет
Срушио се кров тржног центра: Људи затрпани испод рушевина, има мртвих
То би било слично статусу који Уједињено Краљевство има над својим базама на Кипру.
Трамп је договор најавио на друштвеној мрежи Трут Сошал након састанка с главним секретаром НАТО Марком Рутеом у Давосу, гдје се одржава Свјетски економски форум.
Написао је да су он и Руте "формирали оквир будућег споразума у вези с Гренландом и, заправо, цијелом арктичком регијом", не износећи детаље.
Додао је да би такво рјешење, ако се оствари, било "изврсно за Сједињене Државе и све државе НАТО".
Само неколико сати раније Трамп је у говору у Давосу поручио европским челницима да се неће задовољити ничим мањим од америчког власништва над Гренландом, тврдећи да је ријеч о питању националне сигурности.
Истовремено је покушао ублажити своје поруке поручивши да САД неће користити силу за преузимање територија, али је нагласио да планира користити економску и дипломатску моћ како би Гренланд "добио".
Позвао је на "хитне преговоре", исмијао европске земље као зависне о САД и упозорио да би Данска и друге европске државе могле сносити посљедице.
Свијет
Орбан: Идем у Давос на Трампов позив
Запријетио је и конкретним мјерама. Прије четири дана Трамп је запријетио увођењем високих царина низу европских савезника због њихове подршке статусу Гренланда као аутономе територије Данске.
Но након састанка с Рутеом објавио је да САД од 1. фебруара ипак неће увести царине од 10 посто за Данску, Норвешку, Шведску, Француску, Њемачку, Уједињено Краљевство, Холандску и Финску. Током викенда пријетио је чак и подизањем царина на 25 одсто од 1. јуна.
Трамп је рекао да би оквирни споразум о Гренланду који је договорио са генералним секретаром НАТО Марком Рутеом у Давосу, подразумијевао да САД и европски савезници заједно раде на америчком систему противракетне одбране "Златна купола" и "права на минерале" на Гренланду.
"Они ће бити укључени у Златну куполу и биће укључени у права на минерале, као и ми", рекао је Трамп у интервјуу за ЦНБЦ.
На питање колико ће договор трајати, он је рекао "заувијек".
Хроника
Ухапшен младић који је покушао да убије мајку
Трамп је поновио да је одустао од планова за увођење казнених царина европским земљама које се противе његовим плановима за Гренланд јер је постигао "концепт споразума" у вези са тим острвом.
"Имамо концепт споразума. Мислим да ће то бити веома добар договор за Сједињене Државе, такође и за њих. Мало је сложено, али објаснићемо то касније. Али генерални секретар НАТО, ја и још неки људи смо разговарали“, рекао је Трамп.
Из НАТО су поручили да договор није довршен и да тек слиједе разговори с Данском и Гренландом. Портпарол НАТО Алисон Харт рекла је да ће се расправе међу савезницима о оквиру који је предсједник споменуо фокусирати на арктичку сигурност кроз заједничке напоре, посебно седам арктичких чланица Савеза.
Свијет
Хитан састанак европских лидера о Гренланду и односима са Америком
Додала је да ће се преговори између Данске, Гренланда и САД наставити како би се осигурало да Русија и Кина "никада не стекну упориште - економски или војно - на Гренланду".
Истовремено је нагласила да Руте током састанка с Трампом није предложио никакав компромис око суверенитета.
Руте је након разговора био суздржан, преноси "Телеграф".
"Мислим да је вечерашњи састанак био врло добар. Али предстоји нам још много посла", рекао је агенцији АФП.
Дански министар спољних послова Ларс Расмусен изјавио је да Трампови сигнали ипак дјелују смирујуће.
"Рекао је да ће паузирати трговински рат. Рекао је да неће напасти Гренланд. То су позитивне поруке", додао је он.
Најновије
Најчитаније
10
16
10
00
10
00
09
59
09
59
Тренутно на програму