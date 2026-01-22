Хитан састанак европских лидера о Гренланду и односима са Америком

Извор:
СРНА
22.01.2026
08:16
Лидери ЕУ одржаће данас хитан самит у Бриселу о Гренланду и односима са САД, најављено је из Европског савјета.
Конкретан план и програм састанка није објављен, али ТАСС пише да ће он бити одржан у формату радне вечере "након 18.00 часова по средњоевропском времену".
Према ријечима неименованог извора у Бриселу, очекује се да састанак потраје до касно у ноћ, усљед неизвјесности ситуације.
Предсједник Европског савјета Антонио Коста потврдио је раније на Свјетском економском форуму у Давосу да ће самит бити одржан и да ће лидери разговарати о пуној и безусловној подршци суверености и територијалном интегритету Данске и Гренланда.
