Logo
Large banner

Хитан састанак европских лидера о Гренланду и односима са Америком

Извор:

СРНА

22.01.2026

08:16

Коментари:

0
Хитан састанак европских лидера о Гренланду и односима са Америком

Лидери ЕУ одржаће данас хитан самит у Бриселу о Гренланду и односима са САД, најављено је из Европског савјета.

Конкретан план и програм састанка није објављен, али ТАСС пише да ће он бити одржан у формату радне вечере "након 18.00 часова по средњоевропском времену".

auto kljuc piksabej

Ауто-мото

Власник фирме из БиХ тврди да је преварен у Њемачкој

Према ријечима неименованог извора у Бриселу, очекује се да састанак потраје до касно у ноћ, усљед неизвјесности ситуације.

Предсједник Европског савјета Антонио Коста потврдио је раније на Свјетском економском форуму у Давосу да ће самит бити одржан и да ће лидери разговарати о пуној и безусловној подршци суверености и територијалном интегритету Данске и Гренланда.

Подијели:

Тагови:

Grenland

Европа

Брисел

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Добио казну од 200 евра због једноставног разговор

Занимљивости

Добио казну од 200 евра због једноставног разговор

2 ч

0
Новак Ђоковић : Франческо Маестрели

Тенис

Ђоковић показао моћ: Доминантно до трећег кола

2 ч

0
Помоћу само једног састојка из кухиње жуте мрље са јастука ће нестати за трен

Савјети

Помоћу само једног састојка из кухиње жуте мрље са јастука ће нестати за трен

2 ч

0
Ове бањалучке улице ће данас бити без струје

Бања Лука

Ове бањалучке улице ће данас бити без струје

2 ч

0

Више из рубрике

Трамп: Споразум о Гренланду укључује "Златну куполу" и права на минерале

Свијет

Трамп: Споразум о Гренланду укључује "Златну куполу" и права на минерале

2 ч

0
Трговина људима

Свијет

Држала 25 година жену као робињу, па имала двије ријечи за жртву

2 ч

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Састанак Путина и Виткофа у Москви

2 ч

0
Poplave u Grčkoj

Свијет

Поплаве у Грчкој однијеле два живота

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

16

У Русији развијен лијек за лијечење хепатитиса Б, могао би се користити за лијечење рака

10

00

Дише се на шкрге: Нездрав ваздух у више градова

10

00

Огласила се Јелена Карлеуша након што је пријавила Душка Тошића полицији

09

59

Снажна експлозија код Дервенте, на терену полиција и ватрогасци

09

59

Тешка несрећа у Бањалуци, више повријеђених

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner