Састанак Путина и Виткофа у Москви

Извор:
АТВ
22.01.2026
07:19
Коментари:0
У Москви ће данас бити одржан састанак предсједника Русије Владимира Путина са Стивеном Виткофом, изаслаником америчког предсједника Доналда Трампа, који у посјету путује са савјетником Џаредом Кушнером.
Виткоф је истакао да је у преговорима о Украјини постигнут значајан напредак, иако територијално питање остаје кључна препрека.
БиХ
Представнички дом Парламентарне скупштине о Реформској агенди БиХ
Након Москве, он путује у Уједињене Арапске Емирате. Ово ће бити седми сусрет Путина и Виткофа.
Путин је захвалио Трампу на позиву у Савјет мира. Додаје да је Русија спремна да дâ милијарду долара Савјету мира из средстава замрзнутих у САД.
Република Српска
3 ч0
БиХ
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
10
16
10
00
10
00
09
59
09
59
Тренутно на програму