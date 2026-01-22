Logo
Large banner

Састанак Путина и Виткофа у Москви

Извор:

АТВ

22.01.2026

07:19

Коментари:

0
Moskva/Kremlj
Фото: Tanjug/AP

У Москви ће данас бити одржан састанак предсједника Русије Владимира Путина са Стивеном Виткофом, изаслаником америчког предсједника Доналда Трампа, који у посјету путује са савјетником Џаредом Кушнером.

Виткоф је истакао да је у преговорима о Украјини постигнут значајан напредак, иако територијално питање остаје кључна препрека.

Представнички дом ПД ПС БиХ

БиХ

Представнички дом Парламентарне скупштине о Реформској агенди БиХ

Након Москве, он путује у Уједињене Арапске Емирате. Ово ће бити седми сусрет Путина и Виткофа.

Путин је захвалио Трампу на позиву у Савјет мира. Додаје да је Русија спремна да дâ милијарду долара Савјету мира из средстава замрзнутих у САД.

Подијели:

Тагови:

Владимир Путин

Стив Виткоф

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Почињу припреме гласачких листића за поновљене пријевремене изборе за предсједника Српске

Република Српска

Почињу припреме гласачких листића за поновљене пријевремене изборе за предсједника Српске

3 ч

0
Сједница крњег Уставног суда БиХ о уставности изборa претходне Владе Српске

БиХ

Сједница крњег Уставног суда БиХ о уставности изборa претходне Владе Српске

3 ч

0
Poplave u Grčkoj

Свијет

Поплаве у Грчкој однијеле два живота

3 ч

0
beba

Свијет

Мајка убила бебу и оставила је да се смрзне поред канте: Шта је показала обдукција?

3 ч

0

Више из рубрике

Poplave u Grčkoj

Свијет

Поплаве у Грчкој однијеле два живота

3 ч

0
beba

Свијет

Мајка убила бебу и оставила је да се смрзне поред канте: Шта је показала обдукција?

3 ч

0
Зимска олуја

Свијет

Екстремна зимска олуја оковаће ледом пола Америке

3 ч

0
Путин потврдио: Стижу Виткоф и Кушнер

Свијет

Путин потврдио: Стижу Виткоф и Кушнер

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

16

У Русији развијен лијек за лијечење хепатитиса Б, могао би се користити за лијечење рака

10

00

Дише се на шкрге: Нездрав ваздух у више градова

10

00

Огласила се Јелена Карлеуша након што је пријавила Душка Тошића полицији

09

59

Снажна експлозија код Дервенте, на терену полиција и ватрогасци

09

59

Тешка несрећа у Бањалуци, више повријеђених

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner