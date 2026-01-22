Мајка убила бебу и оставила је да се смрзне поред канте: Шта је показала обдукција?

22.01.2026
07:10
Аустријска полиција потврдила је да је у случају новорођенчета пронађеног у близини границе са Бургенландом ријеч о убиству.
Обдукција је показала да је дјевојчица рођена жива и да је живот изгубила као посљедица насилног дјеловања, саопштила је портпаролка државног тужилаштва у Ајзенштату. Према налазима, узрок смрти је тешка повреда главе.
Према информацијама које преноси Кроне Зеитунг, надзорне камере забиљежиле су жену како излази из румунског аутобуса, одлази до дијела који камера не покрива и враћа се неколико минута касније. Заједно са возачем аутобуса, оставила је спортску торбу поред канте за отпатке управо у њој је касније пронађено дијете.
Трага се за женом за коју се вјерује да је румунска његоватељица, као и за аутобусом и његовим возачем. Потрага је проширена на Њемачку.
У недјељу, око 13 часова, путници који су пролазили кроз гранични прелаз у Никелсдорфу приметили су спортску торбу остављену напољу. Када су погледали унутра, затекли су новорођенче без знакова живота. Хитна помоћ је одмах позвана, али љекари нису могли да учине ништа.
Недјеља је била изузетно хладна у вјетровитом Никелсдорфу температуре су се спуштале до минус осам степени. Претпоставља се да је дијете било напољу око четири сата прије него што је пронађено.
Полиција истражује сличне случајеве
Аустријска полиција наводи да је случај покренуо снажне реакције јавности, посебно зато што је само неколико мјесеци раније у Европапарку код Клагенфурта пронађено тијело другог новорођенчета. Тај случај и даље није ријешен, а полиција трага за младим паром према композитним скицама.
