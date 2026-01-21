Путин потврдио: Стижу Виткоф и Кушнер

Извор:
21.01.2026
Специјални изасланик САД Стив Виткоф и Џаред Кушнер, зет америчког предсједника Доналда Трампа, допутоваће у четвртак у радну посјету Москви како би разговарали о рјешењу за Украјину, изјавио је руски предсједник Владимир Путин.
Путин је на састанку Савјета безбјености Русије рекао да ће се састати са Виткофом и Кушнером, као и са палестинским предсједником Махмудом Абасом.
Руски предсједник је предложио да се милијарда долара замрзнуте руске државне имовине у САД уплати као допринос Трамповом Одбору за мир за Газу, а да би остатак могао да буде усмјерен на обнову територија оштећених током борбених операција у Украјини.
Путин је додао да се та опција разматра са Трамповом администрацијом.
