Logo
Large banner

Путин потврдио: Стижу Виткоф и Кушнер

Извор:

Агенције

21.01.2026

22:31

Коментари:

0
Путин потврдио: Стижу Виткоф и Кушнер

Специјални изасланик САД Стив Виткоф и Џаред Кушнер, зет америчког предсједника Доналда Трампа, допутоваће у четвртак у радну посјету Москви како би разговарали о рјешењу за Украјину, изјавио је руски предсједник Владимир Путин.

Путин је на састанку Савјета безбјености Русије рекао да ће се састати са Виткофом и Кушнером, као и са палестинским предсједником Махмудом Абасом.

Руски предсједник је предложио да се милијарда долара замрзнуте руске државне имовине у САД уплати као допринос Трамповом Одбору за мир за Газу, а да би остатак могао да буде усмјерен на обнову територија оштећених током борбених операција у Украјини.

Путин је додао да се та опција разматра са Трамповом администрацијом.

Подијели:

Тагови:

Стив Виткоф

Џаред Кушнер

Владимир Путин

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

"Гренланд открио прави проблем НАТО-а"

Свијет

"Гренланд открио прави проблем НАТО-а"

1 ч

0
А гдје вам је Зеленски? Трамп га је избрисао као Путин корону

Свијет

А гдје вам је Зеленски? Трамп га је избрисао као Путин корону

1 ч

0
Понуда која мијења свијет: Путин одговара на Трампов потез, помиње и милијарде

Свијет

Понуда која мијења свијет: Путин одговара на Трампов потез, помиње и милијарде

2 ч

0
Путин: Догађаји око Гренланда ни на који начин не дотичу Русију

Свијет

Путин: Догађаји око Гренланда ни на који начин не дотичу Русију

2 ч

0

Више из рубрике

"Гренланд открио прави проблем НАТО-а"

Свијет

"Гренланд открио прави проблем НАТО-а"

1 ч

0
А гдје вам је Зеленски? Трамп га је избрисао као Путин корону

Свијет

А гдје вам је Зеленски? Трамп га је избрисао као Путин корону

1 ч

0
Снажно невријеме у Атини, погинула једна особа

Свијет

Снажно невријеме у Атини, погинула једна особа

1 ч

0
Понуда која мијења свијет: Путин одговара на Трампов потез, помиње и милијарде

Свијет

Понуда која мијења свијет: Путин одговара на Трампов потез, помиње и милијарде

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

10

Јувентус славио против Бенфике

22

58

Ово је двојница Георгине Родригез: Сви гледају Викторијине фотографије у чуду, ни Роналдо их не би разликовао

22

58

Научници нашли „Ахилову пету“ Гренланда

22

47

Ово се не виђа често: Крава отелила петорке

22

46

У Крагујевцу произведени први примјерци бензинца "гранде панда"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner