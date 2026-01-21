Понуда која мијења свијет: Путин одговара на Трампов потез, помиње и милијарде

Извор:
21.01.2026
Руски предсједник Владимир Путин рекао је данас да је добио лични позив од предсједника САД-а Доналда Трампа да се Русија придружи "Одбору за мир" и додао да ће Москва одлуку о томе донијети након што размотри документа и консултује се са савезницима.
Путин је током састанка са Савјетом безбједности Русије рекао да је наложио руском Министарству спољних послова да проучи приједлог о придруживању "Одбору за мир" и да се консултује са партнерима.
Како је истакао, у датом приједлогу прије свега је ријеч о регулисању ситуације на Блиском истоку и о тражењу могућих путева за рјешавање горућих проблема палестинског народа и ублажавање најтежих проблема хуманитарне ситуације у Појасу Газе.
"Цијели процес мора позитивно да утиче на дугорочно рјешавање палестинско-израелског сукоба, засновано на одговарајућим одлукама Организације уједињених нација. Неопходно је да буду узете у обзир неотуђиве потребе и захтјеви Палестинаца. То се односи на реконструкцију Појаса Газе и његове основне социјалне инфраструктуре, система здравства и снабдијевања водом, као и на успостављање непрекидног снабдијевања храном", објаснио је руски лидер.
Путин је поручио Русија је спремна да за издвоји једну милијарду долара из руских средстава која су била замрзнута још за вријеме претходне администрације САД.
Он је додао да би дио замрзнутих руских средстава могао бити искоришћен за обнову Блиског истока након окончања украјинског конфликта.
Он је захвалио Трампу на позиву и нагласио да Русија подржава и да је увијек подржавала све напоре усмјерене ка јачању међународне стабилности.
"Такође примећујемо допринос актуелне америчке администрације проналажењу рјешења за украјинску кризу", навео је Путин.
Подсјетимо, Трамп је прошле седмице најавио формирање "Одбора за мир"у оквиру друге фазе америчког плана у 20 тачака за ратом разорени Појас Газе, при чему би он сам обављао функцију предсједавајућег тог тијела. Одбор је првобитно имао за циљ окончање сукоба у Гази, међутим, Трамп је рекао да ће имати много шири домет и рјешавати сукобе на глобалном нивоу.
Бијела кућа је већ именовала седам чланова оснивачког Извршног одбора, међу којима су амерички државни секретар Марко Рубио, специјални изасланик за Блиски исток Стив Виткоф, Трампов зет Џаред Кушнер и бивши британски премијер Тони Блер.
До сада је више од 20 земаља прихватило позив да учествује у "Одбору за мир".
