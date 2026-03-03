Logo
Авион са српским држављанима слетио у Београд: Успјешно евакуисани из Израела

Извор:

Агенције

03.03.2026

21:46

Авион са српским држављанима слетио у Београд: Успјешно евакуисани из Израела

Авион са српским држављанима, претходно евакуисаним из Израела, а који је полетио из египатског града Табе, вечерас је слетио у Београд.

То је иначе други авион којима се држављани Србије враћају из ратом захваћених подручја на Блиском истоку након јутрошњег лета из Дубаија.

Током ноћи очекује се и да "ембрајер" националне авио компаније из Шарм ел Шеика довезе групу српских држављана која је такође евакуисана из Израела.

Подсјетимо, пилот српске авио-компаније "Ер Србија" обратио се кратком поруком грађанима пред полазак за Шарм ел Шејк у Египту гдје чекају српски држављани.

Они су тамо стигли из Тел Авива у Израелу.

"Управо се спремамо за лет ка Шарм ел Шеику који је Влада Републике Србије у сарадњи са националном авио компанијом организовала за српске држављане. Ер Србија је као и сваки пут ту за своје држављане. Видимо се по слијетању у Београду", поручио је српски пилот у снимку који је објавила "Инстаграм" страница "192_рс".

Тагови :

Иран

Израел Иран

Иран вијести

Израел

евакуација

