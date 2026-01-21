Снажан земљотрес и у Бугарској

Извор:
Земљотрес магнитуде 3,4 степена по Рихтеровој скали забиљежен је у сриједа, 21. јануара 2026. године у 19,41 часова, на подручју Бугарске.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 42.68 и дужине 26.62, западно од Бургаса.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 14 километара испод површине земље.
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.
