Снажан земљотрес и у Бугарској

Телеграф

21.01.2026

20:36

Снажан земљотрес и у Бугарској
Земљотрес магнитуде 3,4 степена по Рихтеровој скали забиљежен је у сриједа, 21. јануара 2026. године у 19,41 часова, на подручју Бугарске.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 42.68 и дужине 26.62, западно од Бургаса.

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 14 километара испод површине земље.

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.

Земљотрес

Бугарска

