Које су предности редовног тренинга код куће у зимском периоду

Извор:
Кликс
21.01.2026
20:23
Коментари:0
Зимски период је уједно и период када влада смањена мотивација за тренинг, па бројни стручњаци савјетују да бирате тренинг код куће.
Одржавање континуитета тјелесне активности је важно за очување физичког и менталног здравља, а тренери наводе да једнаке резултате можете постићи уз тренинг у удобности вашег дома.
Тјелесна активност током зимских мјесеци није само метода за одржавање форме, већ је важна и за јачање имуног система, чиме организам постаје отпорнији на сезонске прехладе и вирозе, пише Healthline. Редовно вјежбање потиче метаболизам и доприноси спрјечавању накупљања претјеране тјелесне масе.
Приликом тренинга код куће, долази до побољшања квалитете сна и повећања нивоа енергије, што је од важности у периоду када недостатак сунчеве свјетлости доводи до осјећаја умора.
За квалитетан тренинг код куће није потребна скупа опрема, нити велик простор. Прије почетка сваког тренинга, кључно је да припремите тијело десетоминутним загријавањем, након чега слиједи главни дио тренинга. Чучњеви су темељна вјежба, која активира мишиће ногу и стражњице. Након тога склекови се могу изводити у класичној или прилагођеној верзији на кољенима, а усмјерени су на јачање горњег дијела тијела.
Уз то, планк је вјежба идеална за јачање тијела, док искораци активирају мишиће ногу и унапређују равнотежу. Ове вјежбе могу се комбиновати као кружни тренинг, при чему се свака вјежба изводи у распону од 10 до 15 понављања кроз неколико серија, уз кратке паузе.
Сходно чињеници да тренирате код куће, савјетује се да креирате рутину, односно извођење тренинга у исто вријеме.
