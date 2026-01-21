Ово су најгора дрва за огријев: Потрошите брдо пара ни за шта

Извор:
Информер
21.01.2026
13:18
Током хладних дана дрва за огријев треба бирати по томе како се понашају при стварању топлоте, а не према цијени. Савјетује се избјегавање смрче, бора, чемпреса, јеле и других.
Разлика између добрих и лоших дрва за огријев, најбоље се уочава током зиме, када се потрошња повећа.
Уколико се водите ценом и одаберете најјефтиније дрво уместо онога што најбоље греје, добићете веће трошкове, више дима, док ће грејање бити слабије.
Јако лош избор за огревно дрво јесте топола, иако се често користи због брзог раста, доступности и једноставног цепања. Она брзо изгори, даје мало топлоте и упија влагу, што изазива стварање велике количине дима и потребу за сталним додавањем дрва у пећ, пише Каматица.
Слично важи и за врбу коју људи бирају из идентичних разлога. Такође се споро суши и слабо греје.
Четинаре, као што су јела, смрча, бор и чемпрес за огријев никако не би требало користити. Истина је да се лако пале и брзо распламсају, али су богата смолом која ствара чађ и наслаге у димњаку.
Из тог разлога смањује се ефикасност грејања и значајно повећава ризик од запаљења димњака, због чега ова дрва имају смисла искључиво за потпалу или повремено ложење.
Приликом одабира дрва за огријев, треба обратити пажњу на тврда дрва: град, букву, храст. Она, као таква, горе спорије, имају већу огревну вриједност и обезбјеђују равномјерну топлоту.
Предност је и то што уз њих настаје мање дима, а димак ће бити чистији.
Ниједно дрво није лоше за огрев уколико је добро осушено, али разлика је у ефикасности. Без обзира на врсту, најбитније је да дрво буде суво, то јест да је влажно мање од 20 одсто.
Четинаре можете користити за потпалу или повремено ложење, уколико је пећ квалитетна а димњак редовно чишћен. Топола и врба могу послужити уколико су бесплатне или врло јефтине, али треба рачунати на већу потрошњу и слабији учинак.
(Информер)
