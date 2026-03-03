Велики дио Бањалуке и данас без воде

Аутор:АТВ
Данас ће бити извођени радови у бањалучким улицама Илије Грбића (Паприковац), Доситејевој (Трн) и Српској (Центар), најављено је из “Водовода”.
Такође, екипе “Водовода” задужене за локалне водоводе данас ће рјешавати кварове у Крминама.
Због кварова у Крминама и замјене мотора на пумпи у ПС Прњавор данас су без воде Љубачево, Мемићи и Јаворани.
На систему Бањица мијењаћемо цјевовод између ПС 1.0 и ПС 1.1.
У периоду извођења радова може доћи до привременог прекида у водоснабдијевању потрошача у дијеловима наведених улица и насеља.
