Конзумирање ових намирница смањује појаву целулита

21.01.2026
Након трудноће, многе жене примјећују промјене на тијелу које могу утицати на самопоуздање, а целулит је један од најчешћих изазова с којима се сусрећу.
Одређене намирнице могу помоћи у одржавању здраве коже, балансирању хормона и смањењу видљивости целулита.
Ево о којим здравим намирницама је ријеч:
Редовна конзумација воћа, укључујући боровнице, повезана је с мањом тјелесном тежином. Студије показују да воће и поврће смањују ризик од хроничних болести попут високог крвног притиска, а истовремено помажу у очувању здравља коже и тијела.
Гљиве су богате нутритивним вриједностима. Гљиве у комбинацији са пилетином или говедином могу смањити калоријски унос без губитка укуса, што их чини идеалним избором за здраву исхрану.
Ланено сјеме је одличан избор за здравље коже јер помаже у регулисању нивоа естрогена и подстиче производњу колагена. Може да буде саставни дио доручка, смутија или да се конзумира као грицкалица.
Поврће, орашасти плодови, сјеменке и бобице доприносе здрављу пробавног система, помажу у контроли апетита и одржавању хормонске равнотеже. Антиоксиданси из ових намирница штите кожу од оштећења узрокованих слободним радикалима.
