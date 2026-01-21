Logo
Конзумирање ових намирница смањује појаву целулита

Извор:

Б92

21.01.2026

13:14

Ноге масажа депилација
Фото: Pexels

Након трудноће, многе жене примјећују промјене на тијелу које могу утицати на самопоуздање, а целулит је један од најчешћих изазова с којима се сусрећу.

Одређене намирнице могу помоћи у одржавању здраве коже, балансирању хормона и смањењу видљивости целулита.

Ево о којим здравим намирницама је ријеч:

Боровнице

Редовна конзумација воћа, укључујући боровнице, повезана је с мањом тјелесном тежином. Студије показују да воће и поврће смањују ризик од хроничних болести попут високог крвног притиска, а истовремено помажу у очувању здравља коже и тијела.

Гљиве

Гљиве су богате нутритивним вриједностима. Гљиве у комбинацији са пилетином или говедином могу смањити калоријски унос без губитка укуса, што их чини идеалним избором за здраву исхрану.

Ланено сјеме

Ланено сјеме је одличан избор за здравље коже јер помаже у регулисању нивоа естрогена и подстиче производњу колагена. Може да буде саставни дио доручка, смутија или да се конзумира као грицкалица.

Храна богата влакнима

Поврће, орашасти плодови, сјеменке и бобице доприносе здрављу пробавног система, помажу у контроли апетита и одржавању хормонске равнотеже. Антиоксиданси из ових намирница штите кожу од оштећења узрокованих слободним радикалима.

