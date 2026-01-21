Logo
Од данас на снази нове цијене горива

Извор:

Радио Сарајево

21.01.2026

12:44

Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil
Фото: АТВ

Цијене горива у Босни и Херцеговини често варирају у зависности од многих фактора али за грађане је важно да буду у току са најновијим промјенама како би изабрали најбољу опцију.

Бинго је тако данас, 16. децембра, објавио нове цијене горива на својим бензинским пумпама.

Цијена дизел горива износи 2,19 КМ по литру, док је цијена БМБ95 бензина 2,29 КМ.

БМБ 98 бензин доступан је по цијени од 2,49 КМ, али само на бензинској пумпи Бинго Петрол у Мостару, док је ЛПГ само 1,19 КМ.

Камион

БиХ

Пеулић: У понедјељак блокада транспортних граничних прелаза према ЕУ

Локације Бинго Петрол пумпи налазе се широм Босне и Херцеговине: у Тузли, Грачаници, Хаџићима, Зеници, Калесији, Челићу, Бихаћу, Мостару и Сарајеву, преноси Радио Сарајево.

