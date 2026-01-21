Од данас на снази нове цијене горива

Извор:
Цијене горива у Босни и Херцеговини често варирају у зависности од многих фактора али за грађане је важно да буду у току са најновијим промјенама како би изабрали најбољу опцију.
Бинго је тако данас, 16. децембра, објавио нове цијене горива на својим бензинским пумпама.
Цијена дизел горива износи 2,19 КМ по литру, док је цијена БМБ95 бензина 2,29 КМ.
БМБ 98 бензин доступан је по цијени од 2,49 КМ, али само на бензинској пумпи Бинго Петрол у Мостару, док је ЛПГ само 1,19 КМ.
Локације Бинго Петрол пумпи налазе се широм Босне и Херцеговине: у Тузли, Грачаници, Хаџићима, Зеници, Калесији, Челићу, Бихаћу, Мостару и Сарајеву, преноси Радио Сарајево.
