Пеулић: У понедјељак блокада транспортних граничних прелаза према ЕУ

Извор:
СРНА
21.01.2026
12:40
Коментари:0
Конзорцијум "Логистика БиХ", који окупља превознике, најавио је у понедјељак, 26. јануара, регионални протест транспортног сектора на теретним граничним прелазима ЕУ због нагомиланих проблема у вези са боравком возача у земљама Шенгена, а посљедњи је нови систем уласка у ЕУ.
Главни координатор Конзорцијума Велибор Пеулић рекао је Срни да циљ протеста није дестабилизација, већ хитно покретање професионалног, системског и одрживог рјешења у сарадњи са надлежним институцијама и Европском комисијом.
Према његовим ријечима, овај сектор, након дуготрајног, стрпљивог и институционално одговорног приступа, уз вишегодишњу комуникацију са надлежним домаћим и европским институцијама, доведен је у ситуацију у којој више не постоји реална могућност даљег одлагања рјешења проблема који директно угрожавају право на рад професионалних возача и стабилност ланаца снабдијевања.
Он је навео да током трајања протеста који почиње у 12.00 часова, неће бити омогућен улаз ни излаз теретних возила према државама чланицама ЕУ, укључујући и транзитни транспорт у том правцу, изузев за потребе медицинске заштите, војне јединице и живе животиње.
Према његовим ријечима, професионални возачи из БиХ, али и Србије, Сјеверне Македоније и Црне Горе, изложени су неприхватљивим притисцима, укључујући хапшења, депортације и забране уласка у шенгенски простор у трајању од два мјесеца до двије године.
Пеулић је истакао да возачи не представљају илегалне мигранте, безбједносну пријетњу нити илегалну радну снагу, већ кључни оперативни сегмент европских и регионалних ланаца снабдијевања.
Оваква пракса, нагласио је, ствара озбиљну неравноправност између превозника из ЕУ и превозника из земаља које нису чланице ЕУ, те доводи до гашења компанија, губитка возача у условима њиховог хроничног недостатка и присилног пресељења пословања у државе чланице ЕУ.
- Ово више није питање тумачења, нити техничке примјене информационих система. Ово је питање опстанка домаћих превозника, права на рад и очувања економског суверенитета БиХ у сегменту који је директно везан за функционисање ланаца снабдијевања и укупну привреду - рекао је Пеулић.
Према његовим ријечима, досадашња подршка Савјета министара и Министарства комуникација и транспорта препозната је и цијењена, али није довољна ако не буде преточена у непосредно, снажно и видљиво дјеловање према Европској комисији.
Он је навео да Конзорцијум позива Министарство комуникација и транспорта у Савјету министара да се званично и на највишем нивоу обрати Европској комисији са захтјевом за писано, јединствено и обавезујуће тумачење, да искористи све механизме који стоје на располагању БиХ кроз Споразум о стабилизацији и придруживању, те друге међународне споразуме као и и политички дијалог.
Пеулић је упозорио да ако се сада не реагује, касније неће бити могуће санирати посљедице, неће бити времена за корекције, јер ће домаћи превозници већ бити потиснути, угашени или приморани на пресељење.
- Ако се у овом тренутку не реагује, касније више неће бити могуће говорити о `пропустима`, `неспоразумима` или `различитим тумачењима`. Биће ријеч о свјесном нечињењу и његовим посљедицама - закључио је Пеулић и додао да ово више није техничко ни процедурално, већ питање опстанка домаћих превозника, као и да свако даље одлагање или пасивност значи прећутно прихватање елиминације домаћих транспортних компанија.
