Отац Предраг открива коју икону треба да има свака српска кућа: ''Учи нас смирењу''

У многим српским домовима, на зиду главне просторије стоји икона свеца заштитника породице, као симбол вјере, традиције и духовне повезаности укућана. Ипак, како истиче свештеник Предраг Поповић, поред крсне славе и свеца који се прославља једном годишње, постоји још једна икона која има посебно значење и коју би сваки дом требало да има.
Ријеч је о икони јасеновачких мученика, светитеља које је Српска православна црква канонизовала у знак сјећања на невине жртве страдале у логору Јасеновац. Свештеник Поповић је у својим обраћањима појаснио да је за ове мученике израђена посебна икона и да она носи снажну духовну и историјску поруку.
"Свако би требало да има икону јасеновачких мученика у свом дому. Тиме одајемо поштовање и захвалност онима који су својим страдањем дали живот за вјеру. То су наши родитељи и прародитељи, људи на које треба да будемо поносни", објаснио је он.
Према његовим ријечима, икона јасеновачких мученика служи и као снажан подсјетник на прошлост, али и као путоказ за садашњост. "То је јасан показатељ кроз шта су они прошли и шта су имали, а шта ми имамо данас. Она нас учи смирењу. Када неко са стране пита шта та икона представља, можемо да кажемо да су то Срби и припадници других народа који су убијени на најстрашнији начин, муком какву свијет памти", рекао је свештеник.
Отац Предраг је истакао и да икона јасеновачких мученика има посебну улогу у личној молитви и духовном животу.
"Кад год осјетите бијес, немир или незадовољство, погледајте ту икону – она ће вас смирити. Када имате много и помислите да сте изнад других, погледајте је поново – спустиће вас. Она вас држи у балансу", поручио је на крају.
Према његовим ријечима, ова икона није само вјерски симбол, већ и снажан подсјетник на страдање, вјеру и одговорност коју носимо као потомци оних који су кроз историју платили високу цијену.
