Брат и сестра добили дијете: Кћерка поносна због тога

Извор:
Курир
20.01.2026
21:31
Коментари:0
Једна жена открила је како је сазнала да су јој мајка и отац рођени брат и сестра, тврдећи притом да су њени родитељи због тога поносни.
Камерон Келер, умјетница и модел, каже да је породична динамика у њеној кући многима незамислива, али да је у мјесту у ком је одрасла такав однос био, како наводи, донекле „нормализован“.
Камерон је на ТикТоку подијелила детаље своје необичне породичне приче са више од 36.000 пратилаца, објашњавајући како су се њени родитељи упознали.
Наводи да је из малог, руралног мјеста у америчкој савезној држави Нови Мексико, гдје се, како каже, „дешава много чудних ствари“. Према њеним ријечима, њена мајка је радила у једном ресторану када је ушао њен давно изгубљени брат, а будући отац Камерон.
У једном од видео-записа Камерон тврди да њени родитељи дуго нису знали да су у крвном сродству.
„Почели су да се забављају прије него што су знали да су у роду“, рекла је. „А када су сазнали… били су веома религиозни, па су увијек помињали Адама и Еву када год би се говорило о размножавању.“
Додала је да су она и брат често постављали питања о свом поријеклу, јер њихова породица није личила на „типичну“.
„Ишли бисмо код других људи и видели да је све другачије“, рекла је, пише Ладбибле.
„Родитељи би нам говорили: ‘Треба да следимо Библију и Адамове и Евине кораке.’“
Камерон каже да јој родитељи никада нису званично „сели и објаснили“ какав је њихов однос.
„Упоређујем то са људима који су усвојени“, рекла је у једном снимку.
„Никада то није било табу. Мислим да је то зато што је у мом крају то било нормализовано.“
Додала је да је одувијек знала истину.
„Живим у јако малом граду. Увијек смо знали. Били су помало поносни на то.“
@foulmeat_ ♬ original sound - foulmeat_
Као дијете, Камерон признаје да јој је чињеница да су јој родитељи „крвни брат и сестра“ дјеловала чак занимљиво.
„Причала сам свима у школи“, рекла је.
У петом разреду, учитељица ју је повукла у страну.
„Рекла ми је: ‘Мислим да не би требало да говориш људима ово.’“
Кључно питање које су многи поставили јесте како двоје људи рођених од истих родитеља не зна једно за друго?
Према Камерон, њена бака је преминула док су обоје били мали. Њену мајку је одгајала тетка, док је деда бринуо о њеном оцу.
Свијет
Дебакл у Ослу: Црна Гора потучена до ногу од Швајцарске
Због дугогодишње раздвојености, нису знали да друго постоји, све док се нису упознали и започели везу у тинејџерским годинама.
Камерон каже да су јој родитељи и даље заједно, али да она са њима нема близак однос.
Нагласила је и да своју причу не дијели како би нормализовала инцест, већ да би људима приближила своје лично искуство.
Друштво
3 ч1
Друштво
3 ч0
Република Српска
3 ч11
Република Српска
3 ч0
Занимљивости
5 ч0
Занимљивости
5 ч0
Занимљивости
10 ч0
Занимљивости
11 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму