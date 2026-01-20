Извор:
Фактор.ба
20.01.2026
16:41
У понедјељак усред ноћи, жена из Аустралија Рејчл Блур се промешкољила у кревету и открила да јој се нешто склупчало на прсима.
У полусну је пружила руку према, како је мислила, свом псу, али је помиловала нешто глатко и гмизаво.
Док је покривач навлачила до врата, њен партнер је упалио ноћну лампу.
и потврдио страхове пара из Бризбена.
- Он ми је рекао: Ох, душо. Не мичи се. На теби је питон од 2,5 метра - рекла је Блур за Би-би-си.
Њене прве ријечи биле су псовке, а потом је затражила "евакуацију" пса.
- Мислила сам да ако мој далматинац схвати да је тамо змија... биће покољ - појаснила је.
Почела је пажљиво да се извлачи.
- Само сам покушавала да се извучем испод покривача... Мислила сам да ли се ово стварно дешава? Ово је тако бизарно - испричала је.
Вјерује да се "тепих питон", врста која није отровна, провукао кроз капке на прозору.
- Зграбила сам га, чак ни тада није дјеловао престрашено. Некако се само тетурао у мојој руци - додала је.
Она није била много узнемирена за разлику од њеног запањеног партнера.
Одрасла је са змијама.
- Мислим да ако си ти смирен, и оне су мирне - казала је.
