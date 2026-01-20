Logo
Large banner

Европска земља се спрема за рат, писма стижу на адресе грађана

Извор:

Euronews

20.01.2026

16:32

Коментари:

0
Војска војници парада
Фото: Танјуг/АП

Норвешка војска саопштила је да ће хиљаде грађана добити писма у којима је наведено да би њихови домови, возила, чамци и машине могли да буду реквирирани у случају рата.

У саопштењу је наведено да писма немају никакав практичан утицај у мирнодопским условима, осим што обавјештавају власнике да би војска могла да преузме њихову имовину у случају сукоба, преноси Јуроњуз.

Норвешка војска: У случају рата, рачунајте на запљену имовине

Доналд Трамп

Свијет

Трамп брутално извријеђао Британце због "мистериозног" острва

– Циљ реквизиција јесте да осигурају да, у ратним условима, оружане снаге имају приступ ресурсима неопходним за одбрану земље – наведено је у саопштењу војске.

Око 13.500 припремних захтјева биће издато за 2026. годину, а сваки захтјев важи годину дана.

Око двије трећине писама планираних за 2026. годину представљају обнављање захтјева из претходних година.

Највећа криза од Другог свјетског рата

– Важност припремљености за кризе и рат драматично је порасла посљедњих година – рекао је шеф војне логистичке организације, Андерс Јернберг.

Он је навео да се Норвешка налази у најозбиљнијој безбједносно-политичкој ситуацији од Другог свјетског рата и друштво мора да буде спремно за безбедносно-политичке кризе, а у најгорем случају и за рат, уз значајно јачање војне и цивилне приправности.

Подијели:

Тагови:

Norveška

vojska

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Амина (18) која се удала у Бугојну побјегла од мужа: Нашли су је промрзлу, голу и босу

Друштво

Амина (18) која се удала у Бугојну побјегла од мужа: Нашли су је промрзлу, голу и босу

1 ч

0
Лидл тестира резервацију паркинга

Свијет

Лидл тестира резервацију паркинга

2 ч

0
Могућ прекид наставе у Челинцу

Градови и општине

Могућ прекид наставе у Челинцу

2 ч

0
Вода чаша

Здравље

Колико воде дневно бисте требали пити у складу са годинама?

2 ч

0

Више из рубрике

Лидл тестира резервацију паркинга

Свијет

Лидл тестира резервацију паркинга

2 ч

0
Иранци крећу у џихад?

Свијет

Иранци крећу у џихад?

2 ч

0
Макрон: Крећемо се ка свијету безакоња, САД настоје да ослабе Европу

Свијет

Макрон: Крећемо се ка свијету безакоња, САД настоје да ослабе Европу

3 ч

0
Предсједник Доналд Трамп чита примјерак Њујорк поста по доласку у голф клуб Трамп Национални у Јупитеру, Флорида, 5. априла 2025. године.

Свијет

Трамп брутално извријеђао Британце због "мистериозног" острва

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

19

Ово су најјаче војске свијета: Србија доминантна у региону

17

59

Бешлагић се огласио из болнице: "То је однијело многе наше људе са естраде"

17

57

Дефицит Федерације БиХ у децембру већи од 850 милион КМ

17

51

ChatGPT воли да будете груби према њему

17

41

Фредериксен: Од САД добијамо неприхватљиве пријетње према Гренланду

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner