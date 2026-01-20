Европска земља се спрема за рат, писма стижу на адресе грађана

Извор:
Норвешка војска саопштила је да ће хиљаде грађана добити писма у којима је наведено да би њихови домови, возила, чамци и машине могли да буду реквирирани у случају рата.
У саопштењу је наведено да писма немају никакав практичан утицај у мирнодопским условима, осим што обавјештавају власнике да би војска могла да преузме њихову имовину у случају сукоба, преноси Јуроњуз.
– Циљ реквизиција јесте да осигурају да, у ратним условима, оружане снаге имају приступ ресурсима неопходним за одбрану земље – наведено је у саопштењу војске.
Око 13.500 припремних захтјева биће издато за 2026. годину, а сваки захтјев важи годину дана.
Око двије трећине писама планираних за 2026. годину представљају обнављање захтјева из претходних година.
– Важност припремљености за кризе и рат драматично је порасла посљедњих година – рекао је шеф војне логистичке организације, Андерс Јернберг.
Он је навео да се Норвешка налази у најозбиљнијој безбједносно-политичкој ситуацији од Другог свјетског рата и друштво мора да буде спремно за безбедносно-политичке кризе, а у најгорем случају и за рат, уз значајно јачање војне и цивилне приправности.
