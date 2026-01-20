Logo
Колико воде дневно бисте требали пити у складу са годинама?

Вода чаша
Фото: Pixabay

Недовољан дневни унос воде може узроковати дехидрацију, а према мишљењу стручњака, то може имати негативан утицај на наше здравље.

Љекар Џонатан Вебстер је казао да постоји неколико неугодних нуспојава дехидрације, укључујући главобоље, конфузију, умор, затвор, недостатак концентрације и инфекцију уринарног тракта.Како наводи Нешнал Хелт Сервице, већини људи је потребно између 1,5 и двије литре течности дневно. Иако је обична вода најбоља, може се конзумирати и кроз разне намирнице и пића која садрже воду, попут чаја и кафе, као и ствари попут млијека, диње, супа и варива. Вебстер је навео колико бисмо требали пити сваки дан овисно о нашој доби."Њихова тијела се још увијек развијају, а хидратација је кључна за функцију мозга, пробаву и регулацију тјелесне температуре", рекао је. Због тога бисте требали потицати малишане да пију што више воде.

- Тинејџери: 1,6 до 1,9 литара за дјевојке и 1,5 литара за младиће дневно

Испоставило се да тинејџери требају пити више течности од већине нас, посебно они између 14 и 18 година. Током овог кључног периода раста, њихове потребе за хидратацијом расту, а вода је неопходна за одржавање енергије, подршку метаболизму и функционисању мишића.- Одрасле особе које су млађе од 60 година: 1,6 литара за жене и двије литре за мушкарце дневно

Љекар је напоменуо да фактори попут вјежбања, климе и прехране утичу на индивидуалне потребе.

"Правилна хидратација помаже у регулацији температуре, функцији бубрега и концентрацији", додао је.

- Одрасле особе које имају више од 60 година: 1,6 литара до 2 литре дневно

