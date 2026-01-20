Logo
Како тетоваже утичу на имунитет?

Б92

20.01.2026

10:03

Како тетоваже утичу на имунитет?

Тетовирање може да остави трајни траг не само на кожи, већ и на имуном систему, показује међународна студија у којој су учествовали истраживачи Биолошког центра Чешке академије наука.

Након тетовирања, честице боје се не задржавају само у кожи, већ се брзо шире лимфним системом и таложе у лимфним чворовима, кључним мјестима за функционисање имуног одговора, гдје могу да остану годинама, наводи Чешки радио.

zemljotres potres

Свијет

Јак земљотрес погодио Грчку

Иако су раније постојале сумње у хемијску безбједност мастила за тетоваже, њихови дугорочни ефекти на имунитет били су слабо истражени, а ова студија, објављена у угледном америчком научном часопису ПНАС, имала је за циљ да попуни ту празнину.

Један од аутора истраживања, чешки научник Мартин Палуш, објаснио је да су анализирана црна, црвена и зелена мастила која су одобрена за употребу на европском тржишту.

"У року од неколико сати боја доспијева у лимфне чворове, гдје долази у контакт са имуним ћелијама - макрофагима. Нажалост, те ћелије не могу да обраде мастило на исти начин као вирусе или бактерије", рекао је Палуш. Према његовим ријечима, то доводи до оштећења и одумирања имуних ћелија, нарочито код црних и црвених пигмената.

Тетовирање, како наводи, изазива двостепену упалну реакцију - акутну фазу која траје око два дана и хроничну фазу током које имуне ћелије нису у стању да разграде мастило, што може да има дугорочне посљедице по одбрамбени систем организма.

свети јован крститељ

Друштво

Рука Светог Јована Крститеља се налази у српском манастиру

Истраживачи упозоравају да хронична упала изазвана тетовирањем може бити повезана са развојем других здравствених проблема, укључујући карцином, аутоимуне болести или ток различитих инфекција.

У оквиру истраживања, имуне ћелије изоловане из узорака људске крви излагане су пигментима за тетоваже у лабораторијским условима, а потом и вакцинама, како би се испитало да ли тетоваже утичу на имуни одговор.

"Питање се посебно наметнуло током пандемије ковида 19 - да ли је вакцина примјењена у тетовирану руку једнако ефикасна. Код тетовираних мишева забиљежена је нижа производња антитијела након вакцинације, а сличан слабији одговор потврђен је и у људским имуним ћелијама изложеним пигментима", навео је Палуш.

Вук Мали

Друштво

Наша хуманост не смије да ћути: Помозимо Вуку у борби за живот

Аутори истичу да су потребна додатна истраживања, али да ова студија, у којој је учествовало 12 међународних истраживачких тимова, указује на потребу детаљнијег испитивања безбједности мастила за тетоваже и њихових дугорочних ефеката на организам, с обзиром на то да су знатно слабије регулисана у поређењу са лијековима и другим медицинским производима.

tetovaža

imunitet

vakcina

